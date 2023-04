Super Mario Bros. Il Film: la recensione del film

Here we go! Super Mario Bros. Il Film debutta oggi al cinema dopo una lunga attesa e portando per la prima volta sullo schermo – sotto forma di film d’animazione, l’amatissimo personaggio di casa Nintendo. Un prova, anzi un livello superato appieno!

Super Mario, un eroe immortale amato da tutti

Non è infatti la prima volta che si tenta l’impresa di portare Mario e suo fratello Luigi sul grande schermo. L’impresa era stata tentata nel 1993 con un live action di dubbio gusto e ormai archiviato dai fan, e forse apprezzato solo da qualche amante di un certo cinema trash.

Per fortuna con il film Illumination siamo completamente da un’altra parte. In questo caso l’animazione contribuisce a rendere al meglio i personaggi che dagli anni Ottanta popolano ogni genere di console (e prima ancora gli arcade delle sale giochi), dando vita a un’esperienza visiva coloratissima e divertente che può essere apprezzata da tutti. Fan recenti, di vecchia data ma anche da coloro che con Super Mario Bros. non ci hanno mai giocato.

Il merito del film è infatti quello di mantenere quella dimensione giocosa dei videogame, rispettando però il nuovo mezzo – il cinema, che permette di dare vita a una storia in cui Mario, Luigi, Peach, Bowser, Donkey Kong e i Koopa si mostrano esattamente come li conosciamo ma allo stesso sotto una nuova luce.

Sì perché Super Mario Bros. Il Film è anche una sorta di origin story di Mario che, da semplice e sfigato idraulico di Brooklyn, diventa un eroe salvando suo fratello Luigi e il magico regno dei funghi insieme alla coraggiosa Principessa Peach. Ovviamente, neanche a dirlo, la minaccia in questione è rappresentata da Bowser che, proprio come nei videogiochi, regala i momenti comici più spassosi di tutta la storia.

Fresco, divertente e pieno di easter egg per la gioia di tutti i fan, Super Mario Bros. Il Film non deluderà chi con Mario ci è cresciuto, chi l’ha incontrato lungo la strada e sicuramente invoglierà a prendere in mano una console Nintendo chiunque non abbia mai sentito Let’s-a go!

A proposito del film

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, da una sceneggiatura di Matthew Fogel Super Mario Bros. Il Film è doppiato in italiano da Claudio Santamaria che presta la voce a Mario.

In originale Mario è doppiato da Chris Pratt, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day Luigi e Jack Black Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.