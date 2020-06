Mattiz scriverà un libro? Ecco la nostra video intervista esclusiva!

Qualche giorno fa la redazione di Ginger Generation ha avuto il piacere di incontrare (purtroppo a distanza, per ovvi motivi!) Mattia Stagni in arte Mattiz!

Come di certo saprete, Mattiz è ad oggi uno degli youtuber e dei gamer più apprezzati in assoluto in Italia. E, proprio di recente, in questo senso, la webstar ha avuto modo di festeggiare! Circa un mese fa, infatti, lo youtuber si è guadagnato, dopo circa tre anni di presenza online, un milione di iscritti!

Acquista subito il Funko-Pop di Baby Yoda

Questo importante traguardo Mattiz l’ha ottenuto dopo aver lavorato tantissimo sui suoi contenuti online. Lo youtuber sognava infatti da tempo di diventare uno dei più giovani e seguiti gamer in Italia e, per raggiunere questo obiettivo, si è sforzato davvero un sacco.

Mattiz scriverà un libro? Ecco quello che ci ha raccontato!

Mattiz, che quest’anno dovrà affrontare l’esame di maturità, in mente tanti, tantissimi altri progetti per il futuro. Come saprete, sono in moltissimi gli youtuber che in questi anni hanno avuto l’occasione di pubblicare un libro. Fra gli altri anche i Two Players One Console, di cui potete acquistare i romanzi qui sotto!

Clicca qui per comprare l’occhio del tempo!





Clicca qui per comprare Rinascita Timeport!





Mattiz ha dunque intenzione di scrivere a sua volta un libro? Scoprite come lo youtuber ci ha risposto! Seguiteci su Instagram

Ma le sorprese legate al futuro di Mattiz non sono certo finite qui!

Mattiz e Captain Blazer stanno per fondare una casa di gamer come la Hype House?

Come saprete, va molto di moda gli youtuber e i tiktoker italiani e stranieri di vivere insieme nella stessa casa. A quanto pare, questo è un progetto a cui stanno pensando, in termini vaghi, anche Mattia e i suoi amici. Tuttavia, non ci è dato sapere quando e soprattutto se tutto questo prenderà vita.