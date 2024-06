We Were Liars: ecco il cast della nuova serie Prime Video

Prime Video ha annunciato gli interpreti della nuova serie tv mystery in arrivo il prossimo anno. Ecco i protagonisti di We Were Liars, adattamento dell’omonimo romanzo di E. Lockhart. Nel cast troverete anche un’attrice di The Vampire Diaries.

Il cast di We Were Liars

We Were Liars è la nuova serie tv mystery thriller young adult sceneggiata dalla creatrice di The Vampire Diaries Julie Plec.

Da sempre la famiglia Sinclair si riunisce per le vacanze estive su una piccola isola privata al largo delle coste del Massachusetts. I Sinclair sono belli, ricchi, spensierati. E Cady, l’erede di tutta la fortuna e di tutte le speranze, non fa eccezione. Ma l’estate in cui la giovane Sinclair compie sedici anni le cose cambiano. Cady si innamora del ragazzo sbagliato e ha un incidente. Un incidente di cui crede di sapere tutto, ma di cui in realtà non sa nulla. Finché, due anni dopo, torna sull’isola e scopre che niente è come sembra nella bellissima famiglia Sinclair. E che, a volte, ci sono segreti che sarebbe meglio non rivelare mai.

We Were Liars ci è stata presentata come una tragica storia d’amore e un thriller sull’amnesia ambientati su un’isola privata al largo della costa del Massachusetts. Questo è il luogo dove la ricca e apparentemente perfetta famiglia Sinclair trascorre ogni estate. Tuttavia, non tutte le estati vanno allo stesso modo. Quando accade qualcosa a Cadence durante l’estate del suo quindicesimo anno, lei e gli altri tre “bugiardi” del titolo – Johnny, Gat e Mirren – tornano sul posto due anni dopo per indurre Cadence a ricordare cos’è successo.

Emily Alyn Lind (Gossip Girl), interpreterà Cadence, Caitlin FitzGerald (Masters of Sex) interpreterà sua madre, Penny, mentre a Mamie Gummer (Emily Owens, M.D.) e Candice King (The Vampire Diaries) sono stati affidati i ruoli delle sorelle di quest’ultima, Carrie e Bess. David Morse (Blindspot) sarà invece l’orgoglioso patriarca della famiglia Sinclair.

Shubham Maheshwari, Esther McGregor (High School) e Joseph Zada (Total Control) interpreteranno i migliori amici di Cadence: Gat, Mirren e Johnny.

La serie tv non ha ancora una data d’uscita ma considerando che le riprese sono appena iniziate potremo aspettarci il debutto nel 2025.

