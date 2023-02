LDA – Toxic Love: audio, testo e significato della canzone

Toxic love è il titolo di una delle tracce del primo vero album di LDA, in uscita questo venerdì 17 febbraio, intitolato Quello che fa bene.

L’artista ha spiegato sia il filo conduttore dell’album, l’amore nelle sue infinite forme, sia il significato della canzone.

Toxic love” è nata quando ero ancora ad Amici ed è in un certo senso collegata a “Quello che fa male”: tratta sempre di una relazione tossica, di quando tu ti illudi che la relazione vada bene, ma in realtà quando poi ne esci ti rendi conto che era nociva per entrambi. Un racconto di una storia che è ormai finita, affrontato non con dolore ma con consapevolezza di un qualcosa che è ormai superato.

Testo toxic Love di LDA

Io odiavo le attese non quelle dove arrivavi

Ed amavi quel lato di me

Coprivi i difetti ma non li cambiavi

Perché fanno parte di te

Facciamo un moonwalk tipo un passo indietro

Ora mi ricordo quello che mi hai fatto

Quando mi rubavi le stelle dal cielo

Per farmi vedere il nero nel mio sguardo

Vorrei schioccare le dita per poi

Dimenticare la storia tra noi

Posso darti tutto anche ciò che non vuoi

Ma tornare indietro lo sai che non puoi

Era solo toxic love

Era solo tossico

Era solo toxic love

Era solo tossico

Era solo toxic love

Era solo tossico

Prima la mia bocca diventava gomma

Cancellava lacrime da sopra le tue labbra

Baci nella pioggia, bagnati ma che importa

Addolcivi il cielo ora tutto questo manca

Vorrei schioccare le dita per poi

Dimenticare la storia tra noi

Posso darti tutto anche ciò che non vuoi

Ma tornare indietro lo sai che non puoi

Era solo toxic love

Era solo tossico

Era solo toxic love

Era solo tossico

Era solo toxic love

Era solo tossico

Cosa ne pensate di questa canzone di LDA?