La tracklist di Be dei BTS è finalmente disponibile! I Bangtan Boys hanno rivelato via social nelle scorse ore la lista completa delle canzoni incluse nel loro nuovo, attesissimo disco!





La tracklist di Be dei BTS svelata: ecco tutte le canzoni incluse nel disco!

Pochi minuti fa è apparsa online la lista completa con tutte le canzoni dI Be dei BTS. All’interno dell’album ci saranno in totale di 8 canzoni, fra cui ovviamente i due singoli di lancio.

Be, in uscita in tutto il mondo il prossimo 20 novembre, avrà ovviamente al suo interno anche Dynamite, il primo singolo, e Life Goes On. Questo secondo sarà presentato dalla band come singolo ufficiale in occasione dell’uscita del disco.

Dynamite non ha certo bisogno di presentazioni. Il singolo uscito lo scorso agosto è diventato ij breve tempo uno dei pezzi del 2020, e si è tra l’altro di recente meritato il premio Best Song. Il video ufficiale del pezzo, diventato un vero e proprio tormentone funky, ha battuto qualunque record diventando il video più visto su YouTube in sole 24.

Be dei BTS è un disco nato nei primi mesi di questo difficile 2020, nel bel mezzo della quarantena per il Coronavirus.