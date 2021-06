Testo Che sogno incredibile. Il singolo che vede collaborare per la prima volta Emma Marrone e Loredana Bertè e che tutti aspettavamo è Che sogno incredibile. Si tratta di un pezzo estivo e possiamo ascoltarlo da questo venerdì, 4 giugno.

Testo Che sogno incredibile

(fonte Angolo Testi)

Questa volta te lo leggo negli occhi

mentre una canzone scende le scale

ci guardiamo come non fanno gli altri

e ci piace se la notte rimane come un velo di seta

sulla pelle che somiglia la creta

e [?] che nessuno ci veda

niente male per due come noi

che neanche stanno insieme

E se ti dico una bugia tu non ridere

non dimenticare mai, non mi uccidere

per trovarti girerei mille isole

solo per sfiorarti ancora

Che sogno incredibile i tuoi occhi misteriosi

come quei sospiri sulle labbra

portati via dal vento stasera chissà dove sei

faccio a pugni coi pensieri miei

guardo il mare poi un po’ mi ci perdo

e allora che sogno incredibile i tuoi occhi

Questa volta forse ne usciamo a pezzi

ci insultiamo in un messaggio vocale

tanto poi torniamo sui nostri passi

e scappiamo dallo stesso locale

dall’uscita sul retro

la luce passa da una porta di vetro

restiamo al buio eppure ancora ti vedo

niente male per due come noi

che neanche stanno insieme

Che sogno incredibile i tuoi occhi misteriosi

come quei sospiri sulle labbra

portati via dal vento stasera chissà dove sei

faccio a pugni coi pensieri miei

guardo il mare poi un po’ mi ci perdo

Mal di testa oggi [?] l’autoradio segna l’ora

questa notte siamo solamente noi per strada

e non dire che sono stata sempre io a decidere

l’amore porta guai solo ghiaccio niente lime

sempre tutto da rifare come te nessuno mai

non dimenticare mai, non mi uccidere

se ti dico una bugia tu non ridere

Che sogno incredibile i tuoi occhi misteriosi

come quei sospiri sulle labbra

portati via dal vento stasera chissà dove sei

faccio a pugni coi pensieri miei

guardo il mare poi un po’ mi ci perdo

e allora che sogno incredibile i tuoi occhi

e allora che sogno incredibile i tuoi occhi

che sogno incredibile i tuoi occhi