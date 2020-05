Justin e Hailey Bieber lanciano il loro show “The Biebers on Watch”

Justin Bieber e Hailey Bieber hanno appena lanciato il loro show su Facebook Watch, intitolato The Biebers on Watch. La serie è stata filmata con una videocamera GoPro attorno alla loro casa a Toronto, in Canada, durante la quarantena.

The Biebers on Watch darà ai fan la possibilità di godere di uno sguardo esclusivo sulla loro vita attraverso una serie di conversazioni e di varie attività. Attività e dialoghi che riguardano la sfera privata della coppia, ma anche dei loro amici famosi e della loro famiglia.

La serie sarà formata da tre episodi settimanali più un episodio aggiuntivo su Facebook Live, dove Justin Bieber e sua moglie Hailey risponderanno alle domande dei fan, in tempo reale.

L’annuncio della collaborazione con Ariana Grande

Solo pochi giorni fa il cantante di Yummy ha svelato una collaborazione molto importante. Ariana Grande e Justin Bieber hanno annunciato il loro nuovo singolo Stuck With You. La canzone, che probabilmente parlerà di questo periodo chiusi in casa, è un grande regalo ai fan che da anni aspettavano una collaborazione tra i due artisti.

Il brano sarà rilasciato l’8 maggio e sarà anche per una buona causa. I proventi dell’acquisto di questo brano andranno alle fondazioni che si occupano di bambini per dare loro cure e anche per fornire materiali per la loro educazione. Oltre a questo ci saranno fondi anche per sostenere medici, infermieri, polizia e anche tutti quelli direttamente coinvolti da questa emergenza Coronavirus.

Ecco il video con il primo episodio dello show The Biebers on Watch:

Lake Day with the Biebers Hailey and I hit up the lake I used to fish in as a kid Pubblicato da Justin Bieber su Sabato 25 aprile 2020