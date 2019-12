Diodato – Sanremo 2020: chi è il cantante in gara tra i Big

Diodato è ufficialmente uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. I nomi degli artisti sono stati ufficializzati da Amadeus in occasione di un’intervista esclusiva concessa a La Repubblica, rilasciata poche ore fa.

Per Diodato, sul palco dell’Ariston, non si tratta della prima volta. L’artista ha infatti già partecipato al Festival nel 2014 nella categoria Nuove Proposte con il brano Babilonia. Inoltre ha partecipato, questa volta in qualità di Big, all’edizione del 2018 della kermesse, in coppia con il trombettista Roy Paci e con il brano intitolato Adesso. Ecco tutte le curiosità su di lui.

Chi è Diodato?

Nato ad Aosta nel 1981, le vere origini del cantautore sono da considerarsi pugliesi. L’artista è infatti cresciuto a Taranto, per poi realizzare i suoi primi lavori in Svezia dove ha collaborato con due DJ di Stoccolma e, tornato in Italia, si è laureato in cinema a Roma. Tra le sue influenze musicali troviamo Fabrizio De André, Luigi Tenco, Domenico Modugno e Radiohead.

Nel 2007, Diodato ha inciso il suo primo EP e nel 2010 il suo primo disco, nel 2013 ha contribuito a realizzare una colonna sonora (il film Anni felici) e nel 2014 ha vinto l’MTV Italia Award nella categoria Best New Generation. In quello stesso anno, come dicevamo, ha partecipato al Festival di Sanremo aggiudicandosi il secondo posto tra le nuove proposte e il premio della giuria di qualità.

Successivamente, ha pubblicato il suo secondo album e si è fatto notare per delle riuscite reinterpretazioni di importanti opere di De Andrè e di Domenico Modugno. Nel 2016 ha collaborato con Daniele Silvestri e con i Subsonica per i rispettivi lavori discografici usciti quell’anno. Prima di approdare all’Ariston nel febbraio del 2018, per la prima volta tra i Big, ha pubblicato il suo album intitolato Cosa siamo diventati e infine, nel maggio dello stesso anno, il singolo Essere semplice.