A ben nove anni (!!!) di distanza dalla loro prima collaborazione, Jaden Smith e Justin Bieber tornano a lavorare insieme! Il figlio di Will Smith e l’artista canadese sono infatti pronti a pubblicare una nuova canzone, intitolata Falling for you! La canzone uscirà il prossimo 28 agosto!

Il pezzo in questione, vi informiamo, sarà inserito in Cool Tape Volume 3, il nuovo album di Jaden. Come di certo ricorderete, questa non è per l’appunto la prima canzone che i due artisti pubblicano insieme. Nel 2011 era infatti uscita Never say never, che potete acquistare e ascoltare qui sotto.

Clicca qui per comprare Never say never!





Il video teaser di Falling for you

Jaden Smith ha reso disponibile nelle scorse ore una brevissima anteprima del video ufficiale della canzone con Justin. Il pezzo, in base alle prime note rese note, sembra essere una vera e propria bomba! Ecco il teaser!

Justin Bieber - Falling For You Ft. Jaden (Snippet 28 August)

Cool Tape Volume 3 di Jaden Smith: ecco tutto quello che sappiamo

In un’intervista concessa a Apple Music, Jaden ha voluto commentare così il suo progetto, che include Falling for you:

Per me è come riportate i fan ai miei inizi, prima di Icon, prima di SYRE, ed è in qualche modo un aggiornamento su tutto quello che è successo di recente. Ma detto questo, questo è anche un prequel di SYRE. In pratica è come se si svolgesse prima dei miei 15 anni, fino a più o meno i miei 17.

Ecco la tracklist completa di Cool Tape Volume 3 di Jaden Smith!

. “Circa 2015”

2. “Falling for You” feat. Justin Bieber

3. “Rainbow Bap”

4. “LUCY!”

5. “Everything”

6. “In the Hills”

7. “Bad Connection”

8. “Muted Sunrise”

9. “Young in Love”

10. “Cabin Fever”

11. “Photograph”

12. “Drops of Sun”

13. “Sunburnt”

14. “Deep End”

15. “Endless Summer” feat. Raury

16. “The Birth of SYRE”

17. “Boys and Girls”