Sorpresa! Taylor Swift ha deciso di regalarci un altro estratto inedito dal suo ultimo, stupendo disco Folklore! Nelle ore scorse Tay Tay ha infatti pubblicato la splendida The Lakes, una commovente ballad che potete ascoltare qui sotto.

Folklore, ottavo disco di Taylor Swift, ha nel frattempo infranto qualunque record, superando soltanto negli USA il milione di copie vendute.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di The Lakes di Taylor Swift!

Clicca qui per comprare Folklore!





Taylor Swift - the lakes (Official Lyric Video)

Testo

Traduzione

[Verse 1] Is it romantic how all my elegies eulogize me?I’m not cut out for all these cynical clonesThese hunters with cell phones [Chorus] Take me to the Lakes where all the poets went to dieI don’t belong and, my beloved, neither do youThose Windermere peaks look like a perfect place to cryI’m setting off, but not without my muse [Verse 2] What should be over burrowed under my skinIn heart-stopping waves of hurtI’ve come too far to watch some namedropping sleazeTell me what are my words worth [Chorus] Take me to the Lakes where all the poets went to dieI don’t belong and, my beloved, neither do youThose Windermere peaks look like a perfect place to cryI’m setting off, but not without my muse [Bridge] I want auroras and sad proseI want to watch wisteria grow right over my bare feet‘Cause I haven’t moved in yearsAnd I want you right hereA red rose grew up out of ice frozen groundWith no one around to tweet itWhile I bathe in cliffside poolsWith my calamitous love and insurmountable grief[Chorus] Take me to the Lakes where all the poets went to dieI don’t belong and, my beloved, neither do youThose Windermere peaks look like a perfect place to cryI’m setting off, but not without my museNo, not without you

Non è forse romantico come le mie elegie mi elogino?

Non sono fatta per questi cloni cinici

questi cacciatori con il telefomo cellulare

portami ai Laghi dove tutti i poeti vogliono morire

non appartengo qui e amore inemmeno tu

queste vette di Windermere sembrano il luogo perfetto per piangere

sto partendo, ma non senza la mia musa

quello che si dovrebbe rifugiare sotto la mia pelle

in onde di dolore che ti fermano il cuore

sono arrivata al punto di non ritorno con questo immorale sfoggio di nomi

dimmi qual è il valore delle mie parole

portami ai Laghi dove tutti i poeti vogliono morire

non appartengo qui e amore io nemmeno tu

queste vette di Windermere sembrano il luogo perfetto per piangere

sto partendo, ma non senza la mia musa

voglio aurore e una prosa triste

voglio vedere il glicine crescere sui miei piedi nudi

perché non mi sono spostata per tanti anni

e ti voglio proprio qui

una rosa rossa cresciuta fuori dal terrenno ghiacciato

senza nessuno che ne twittasse a riguardo

mentre io mi bagno in piscine a picco ho copiato ginger generation

con il mio amore disastroso e un dolore insormontabile

portami ai Laghi dove tutti i poeti vogliono morire

non appartengo qui e amore io nemmeno tu

queste vette di Windermere sembrano il luogo perfetto per piangere

sto partendo, ma non senza la mia musa

no non senza di te