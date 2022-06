Johnny Depp ha vinto la causa Amber Heard: Le dichiarazioni di entrambi

Johnny Depp ha vinto la causa di diffamazione contro Amber Heard. Dopo sei lunghe e faticose settimane di processo, la giuria è arrivata ad un verdetto ed è, per la maggior parte, a favore dell’attore di Pirati dei Caraibi.

Il verdetto del processo di Johnny Depp vs Amber Heard:

Nel 2018 Amber Heard in un’intervista al The Washington Post parlò di violenza domestica facendo intendere che l’aggressore fosse Depp. La giuria si è trovata all’unanimità a favore di Johnny Depp nella sua causa per diffamazione: Amber Heard definendolo un abusatore sessuale ha commesso diffamazione.

La giuria ha deciso che Johnny ed il suo team di legali sono riusciti a provare tutti gli elementi di diffamazione e che c’è stato dolo da parte dell’attrice. Dovrà ricevere 15 Milioni di dollari dalla ex moglie. Quindi per la giuria le accuse di violenza contro Depp sono FALSE.

Amber Heard ha vinto uno dei punti della sua contro denuncia, per la quale dovrà ricevere 2 M di dollari. La diffamazione ai danni di Amber è consistita in Johnny che accusava Amber e i suoi amici di aver inventato una storia per i poliziotti fatta del suo avvocato ed ufficio stampa.

Sia Johnny Depp che Amber Heard hanno rilasciato delle dichiarazioni sui social.

Ecco la dichiarazione di Johnny Depp:

Ecco la dichiarazione di Amber Heard:

“La delusione che sento oggi è inspiegabile. Ho cuore spezzato dal fatto che tutte le prove sono state abbastanza per battere il potere sproporzionato ed influenza del mio ex marito. Soprattutto sono delusa per quello che questo verdetto significa per altre donne. E’ un passo indietro. Ha riportato indietro l’orologio a quando a quando le donne che parlavano venivano umiliate ed insultate pubblicamente. Ci riporta al tempo quando la violenza contro le donne non veniva presa seriamente. (…) Sono triste di aver perso questa causa, ma sono ancora più triste perché sembra che ho perso un diritto come americana, il diritto di parlare apertamente e liberamente“.