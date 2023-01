Jimin dei BTS e Taeyang dei BigBang – video, testo e traduzione

Jimin dei BTS continua la sua carriera solista con una nuova collaborazione in uscita oggi, intitolata Vibe, realizzata con uno degli artisti R&B più apprezzati in Corea del Sud, Taeyang, membro della boyband BigBang.

Per quest’ultimo si tratta di un ritorno come artista solista dal 2018. Il video musicale di accompagnamento della canzone presenta un’elegante coreografia eseguita dai due artisti, entrambi noti per le loro capacità nel ballo.

La canzone è anche la prima uscita di TAEYANG dopo aver lasciato la sua compagnia YG Entertainment e essersi unito alla sussidiaria THEBLACKLABEL.

Ascolta qui la nuova canzone

Testo Vibe di Taeyang ft. Jimin

[Intro: TAEYANG]

말론 표현할 수 없지만

Girl, you gotta know you got that vibe

네 미소는 fine art

내 영혼을 깨워

You got me feelin’ so right, yeah

It’s a vibe

[Verse 1: TAEYANG]

Yeah, eh

This gon’ be the one and only theme song

너에게만 고정된 내 시선

내겐 너란 하나뿐인 mission

불가능은 없어, baby, lights, camera, action

나란 음악 위에 너는 topline

너란 도시 위에 나는 skyline

넌 내 영화 속에 highlight

어두운 밤하늘 끝에 twilight

Just gets better

너를 처음부터 정주행하고 싶은 매력

You don’t know I want your love (Know I want your love)

이 밤이 끝나기 전에, baby

[Chorus: TAEYANG]

You know we got that vibe, baby (해 뜰 때까지)

Look at me, look at me, 느낌이 나지

Look at me, look at me, 느낌이 나지

You know we got that vibe, baby (해 질 때까지)

Look at you, look at you, 느낌이 나지

느낌이 와, it’s a vibe

[Verse 2: JIMIN]

This gon’ be the one and only anthem

감각적이야 sixth sense 반전

짜릿해 손만 잡아도 감전

너를 만나기 전까지 내 세상은 암전

나란 무대 위에 너는 spotlight

너란 한강 위에 나는 남산

더 완벽할 순 없잖아

어두운 밤하늘 끝에 twilight

I could feel it

너란 공간에 갇혀버렸어 you’re my matrix

You don’t know I want your love (Know I want your love)

이 밤이 끝나기 전에, baby

[Chorus: JIMIN]

You know we got that vibe, baby (해 뜰 때까지)

Look at me, look at me, 느낌이 나지

Look at me, look at me, 느낌이 나지

You know we got that vibe, baby (해 질 때까지)

Look at you, look at you, 느낌이 나지

느낌이 와, it’s a vibe

Traduzione Vibe

[Intro: TAEYANG]

Non posso esprimerlo a parole

Ragazza, devi sapere che hai quell’atmosfera

Il tuo sorriso è un’arte

Mi svegli l’anima

Mi fai sentire così bene, sì

È un’atmosfera

[Verso 1: TAEYANG]

Sì-eh

Questa sarà l’unica canzone a tema

Hai tutta la mia attenzione

Sei la mia unica missione

Niente è impossibile, baby, luci, macchina fotografica, azione

Io sono la musica, tu sei la mia linea migliore

Tu sei la città, io sono lo skyline

Io sono il film, tu sei il momento clou

Cadendo su un cielo scuro come il crepuscolo

Migliora e basta

Mi hai fatto fare binge-watching con quell’attrazione

Non sai che voglio il tuo amore (so che voglio il tuo amore)

Prima che questa notte finisca, tesoro

[Ritornello: TAEYANG]

Sai che abbiamo quell’atmosfera, piccola (fino al sorgere del sole)

Guardami, guardami, ho l’atmosfera

Guardami, guardami, ho l’atmosfera

Sai che abbiamo quell’atmosfera, piccola (fino al tramonto)

Guardati, guardati, hai l’atmosfera

Lo sento, è una vibrazione

[Verso 2: JIMIN]

Questo sarà l’unico inno

Riesco a sentire il mio sesto senso, è uno stimolo

Tenersi per mano provocando una folgorazione

Prima di te il mio mondo era disconnesso

Io sono il palcoscenico, tu i riflettori

Tu sei il fiume Han, io sono il Nam San

Non può essere più perfetto di così

Cadendo su un cielo scuro come il crepuscolo

lo sentivo

Sono intrappolato nel tuo spazio, tu sei la mia matrice

Non sai che voglio il tuo amore (Sai, voglio il tuo amore)

Prima che questa notte finisca, tesoro

[Ritornello: JIMIN, TAEYANG]

Sai che abbiamo quell’atmosfera, piccola (fino al sorgere del sole)

Guardami, guardami, ho l’atmosfera

Guardami, guardami, ho l’atmosfera

Sai che abbiamo quell’atmosfera, piccola (fino al tramonto)

Guardati, guardati, hai l’atmosfera

Lo sento, è una vibrazione

Chi è Jimin (지민)

All’anagrafe Park Jimin, (박지민) è nato a Busan, in Corea del Sud, il 13 ottobre 1995 e si è interessato alla danza sin dagli otto anni, dopo aver visto le esibizioni di un cantante e ballerino sudcoreano, Rain.

Per perseguire la sua passione, ha frequentato la Busan High School of Arts dove è stato il miglior studente di danza moderna.

Ha anche frequentato la Just Dance Academy per imparare a ballare popping e locking.

All’età di 16 anni, dopo aver superato l’audizione della BigHit Entertainment, Jimin si è trasferito a Seoul per diventare un tirocinante e l’ultimo membro dei BTS.

