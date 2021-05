Olanda: tutte le mete per un viaggio che non ti scorderai mai!

Perché viaggiare in Olanda?



Ebbene sì l’Olanda è una delle destinazioni turistiche preferite d’Europa. Fate le vostre valigie e prendete il primo volo per arrivare in Olanda, dove tutti i vostri desideri saranno realizzati! Ecco i motivi per il quale vi consigliamo di scoprire l’Olanda e non dimenticarti di vedere le mete da non perdere. Scopritelo con noi su Ginger Generation!

Clicca qui per prenotare il tuo viaggio! Scopri tutte le offerte di Trivago!

Amsterdam , la capitale è diversa da altre città europee, è una delle città che non dorme mai e in cui c’è sempre qualcosa da fare e da vedere.

Oltre ad essere una nazione ciclistica, è una tra le migliori paesi del mondo per quanto riguarda la sicurezza stradale e questo offre l’opportunità di vedere i luoghi nascosti più belli del paese.

Godetevi il periodo di Sinterklaas , conosciuto da noi come Babbo Natale. I regali verrano distribuiti ai bambini nel mese di novembre. In tutte le città si possono trovare i bambini vestiti da Sinterklaas in compagnia dei suoi elfi e dei suoi aiutanti. Il Sinterklaas olandese è particolare perché arriva in barca.

Mete da non perdere

Utrecht oltre a essere una delle città più antiche è anche una delle più affascinanti, con i suoi particolari canali disposti su due livelli. Si tratta di una città universitaria, ad agosto ci pochi studenti rispetto al solito, ma questo non significa nulla, perché è sempre bella.

Amsterdam, la capitale olandese si riesce a visitarla tranquillamente quasi tutta in tre giorni, inclusi i musei più importanti con le loro code. Ti consigliamo di noleggiare una bicicletta per girare la città, ma siate prudenti perché purtroppo sì possono verificare incidenti.

L’Aia, una città tranquilla e ordinata dove ospita un museo bellissimo, la Mauritshuis. Vicino Scheveningen si trova una spiaggia, senza però aspettative alte.

Kinderdijk, è una distesa di mulini a vento da lasciare a bocca aperta. Si tratta di un posto molto turistico, ma purtroppo non si può visitare.