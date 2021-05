Io rimango qui: la storia vera a cui è ispirato il film

Un emozionante teen drama, Io rimango qui fa riflettere sul coraggio che ci vuole per affrontare la vita qualunque cosa accada.

Il film, che sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 20 maggio, prende le mosse da una storia vera, a sua volta narrata nel best seller God, You’re Such a Prick! scritto da Frank Pape il padre della protagonista, Steffi.

Chi era Stefanie Pape?

Stefanie Pape era una ragazza di 16 anni con il sogno nel cassetto di diventare un’agente di polizia a cavallo. Voleva girare il mondo, ballare, stare con gli amici. Essere libera.

La sua vita è finita molto presto a causa di un cancro che, tuttavia, non le ha impedito fino all’ultimo di lasciare una traccia indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Un segno che suo padre, Frank Pape, ha voluto documentare raccogliendo le sue memorie in un libro poi diventato best seller God, You’re Such a Prick!, il cui titolo riprende una frase ironica che la stessa Stefanie si era fatta tatuare: “Dio, non si fanno queste cose!”.

Io rimango qui è l’adattamento cinematografico di questo best seller che porta sul grande schermo la storia di Stefanie in una versione più romanzata.

Il film si prende infatti qualche libertà rispetto al romanzo, ma riesce a coglierne appieno lo spirito e il messaggio: sogna, vivi, ama.

La trama del film

La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è nel pieno di una bellissima storia d’amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi.

Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi le cambierà per sempre la sua vita: non ha più molto tempo. Ma Steve, un ragazzo che conosce a malapena, classico “bad boy”, si offre di accompagnarla a Parigi. Senza ulteriori indugi all’insaputa di tutti, i due partono per un incredibile viaggio che Steffi non scorderà mai.

Io rimango qui è una storia in cui la voglia di vivere, il coraggio di osare si combinano per un racconto sorprendente e ricco di emozioni.

