Incoscienti Giovani di Achille Lauro: testo e significato della canzone

Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato il testo di Incoscienti Giovani che Achille Lauro canta a Sanremo 2025.

In gara per la quarta volta dopo le partecipazioni del 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con Domenica, e la sua presenza come ospite fisso nel 2021 con i suoi Quadri.

A ottobre 2024 durante le due date sold out del suo Ragazzi Madre – L’Iliade Il live, a Milano e Roma, ha annunciato sul palco dell’Unipol Forum, l’uscita nel 2025 del suo settimo album Ragazzi Madre – L’Iliade, intanto il suo ultimo brano Amore disperato continua a essere al vertice di tutte le classifiche a oltre due mesi dalla release.

Testo Incoscienti Giovani Achille Lauro

Oh… bambina

Tutto quello che hai passato è un’università

E tuo padre non tornava la sera

L’hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo

Sono solo a fare a botte con gli amici miei

Sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh… bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Significato

Incoscienti Giovani, è stata descritta. da Achille Lauro con queste parole: “Incoscienti giovani, una ballata dove si celebra la voglia di vivere una passione sfrenata senza paura del futuro..È ambientato nella periferia romana e i protagonisti sono ragazzi tormentati, che trovano la salvezza in qualcosa che possiamo chiamare amore. È un brano molto dolce rispetto alle mie solite ballate Il suo punto forte? È una canzone rétro, probabilmente non è di quest’epoca”.