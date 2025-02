I colori dell’anima – The Colors Within: la clip in esclusiva tratta dal film

Arriva al cinema I colori dell’anima – The Colors Within, film anime realizzato dalla regista Naoko Yamada (La forma della voce, Liz e l’uccellino azzurro e The Heike Story) la quale torna nuovamente a collaborare con il prestigioso studio d’animazione Science SARU, che ha realizzato alcune tra le serie più interessanti degli ultimi anni come DanDaDan, DEVILMAN crybaby, The Tatami Galaxy e Scott Pilgrim – La serie. Il film arriverà al cinema con Anime Factory in un evento speciale, dal 24 al 26 febbraio. Nell’attesa vi mostriamo una clip in anteprima.

I colori dell’anima – The Colors Within la clip in anteprima tratta dal film

La trama del film

Totsuko è una studentessa delle superiori con la capacità di vedere i “colori” degli altri. I colori della gioia, dell’eccitazione e della serenità, oltre al suo colore preferito. Kimi, una compagna di classe della sua scuola, emana il colore più bello di tutti. Anche se non suona uno strumento, Totsuko forma una band con Kimi e Rui, un tranquillo ragazzo appassionato di musica che incontra in una libreria di libri usati ai margini della città. Mentre si esercitano in una vecchia chiesa su un’isola remota, la musica li unisce, formando amicizie e creando legami. Riusciranno a scoprire i loro veri “colori”?

Il trailer del film