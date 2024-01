EMMYS 2024: ecco a che ora e dove vederli

La notte degli EMMYS è arrivata! Finalmente potremo scoprire chi riceverà l’ambiata statuetta. Ma dove e a che ora sarà possibile visionare la cerimonia? La diretta degli EMMYS 2024 vi aspetta in esclusiva solo per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Ecco tutto quello che dovete sapere.

EMMYS 2024: la guida alla visione

Dove vedere gli EMMYS 20224?

La 75esima cerimonia di consegna degli Emmy®, i prestigiosissimi premi assegnati dalla Television Academy alle eccellenze dell’industria televisiva americana, andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW, nella notte fra il 15 e il 16 gennaio.

All’ 1.00 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, con traduzione simultanea (ma sarà disponibile anche nella versione originale), in onda dalle 2 di notte e presentata da Anthony Anderson in diretta dal palco del Microsoft Theater di Los Angeles.

Le nomination ai Primetime Emmy Awards 2024 vedono dominare in tutte le categorie più prestigiose alcune tra le serie più amate delle ultime stagioni televisive, tutte disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: House of the Dragon, Succession, The Last of US e The White Lotus.

Tante réunion

Uno dei momenti più attesi della serata sarà quello dedicato alla reunion dei protagonisti di Grey’s Anatomy. Sul palco della 75esima edizione degli Emmy saliranno assieme Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, James Pickens Jr e Chandra Wilson. Tra le reunion organizzate dall’Academy ci sarà anche quella della serie I Soprano, grazie alla presenza di Lorraine Bracco e Michael Imperioli. Secondo alcuni rumor potremo attenderci anche un gradito ritorno sul palco di alcuni attori di Game of Thrones.

