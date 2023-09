Il Collegio 8: che cosa succederà nella seconda puntata

Il Collegio 8 va in onda con una seconda puntata domenica 1 ottobre 2023, in prima serata su Rai 2 (ore 21:00) e contemporaneamente in streaming su Rai Play.

Le anticipazioni

È terminata ormai la prima settimana per i collegiali ed è finalmente arrivato il momento di sistemare le loro chiome per renderle adeguate al rigore del collegio.

Con questa finalità, il Preside convoca nel suo ufficio dei giovanissimi parrucchieri che hanno l’ordine di non avere alcuna pietà per gli eventuali malumori che sorgeranno.

Come in ogni edizione che si rispetti, infatti, gli studenti non sempre accettano volentieri di farsi tagliare i capelli e anche quest’anno ci sarà chi soffrirà più degli altri.

La sistemata delle acconciature solleverà reazioni ad dir poco plateali da parte di alcuni, soprattutto di fronte al pericolo della temutissima frangia.

Dopo aver dato la possibilità ai collegiali di alzarsi autonomamente con una sveglia elettronica e dopo che l’esperimento è fallito, si tornerà ai vecchi sistemi. O quasi.

Ci penserà la sorvegliante a dare loro il “buongiorno”, svegliandoli con un altoparlante. Nella seconda puntata, purtroppo, arriverà la prima espulsione da Il Collegio 8: di quale alunno si tratta?

Spazio anche ad un momento ludico con una caccia al tesoro nel bel mezzo di Lodi, città in cui si trova il Collegio San Francesco. Iniziano, intanto, le lezioni di educazione fisica mentre continuano quelle di cinese che creano non poche difficoltà agli studenti.

Una delle lezioni del professor Maggi è occasione di riflessione sul tema della rabbia, nel frattempo il legame tra i ragazzi continua a consolidarsi.

Gli equilibri che si stanno creando, però, potrebbero presto rompersi a causa dell’arrivo di una nuova collegiale! Per saperne di più su Il Collegio 8 e sulla seconda puntata continuate a seguirci.

Potrebbe interessarti anche:

La nostra opinione sulla prima puntata del docu-reality

Come guardare il programma in diretta e in streaming