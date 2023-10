Élite 7: la nuova stagione della serie merita la visione?

Finalmente ci siamo: da oggi su Netflix trovate la nuova stagione di Élite, lo show firmato Netflix Spagna che ha scaldato i cuori di moltissimi spettatori in tutto il mondo. Tranquilli Élite 7 non sarà l’ultima stagione della serie, Netflix ha da poco annunciato che lo show si concluderà con l’ottava stagione. Bando alle ciance ad arriviamo al sodo: Élite 7 merita la visione? Abbiamo visto i primi tre episodi della serie in anteprima e siamo qui per rispondere alle vostre domande.

Élite 7: da vedere o da passere?

Élite 7 è una stagione strettamente connessa con la precendete, non solo perchè riprende nel punto esatto in cui si era conclusa Élite 6 ma anche perchè i nuovi personaggi, che vengono introdotti in questa stagione, sono strettamente legati a quelli che già sono noti. In sostanza la sesta e la settima stagione di Élite sono due facce della stessa medaglia: azione la prima e conseguenze la seconda.

Vi ricordiamo che se non ricordate nei dettagli cosa è accaduto in Élite 6 troverete prima dell’inizio del capitolo iniziale della nuova stagione un riassunto dettagliato degli eventi. Non saltatelo se volete rinfrescarvi la memoria.

Abbiamo visionato in anteprima i primi 3 episodi di Élite 7 e possiamo anticiparvi che la serie merita la visione anche solo per comprendere come si concludono le fila della storia lasciata in sospeso sul finale della sesta stagione. Alcune situazioni non avranno bruschi cambiamenti o rivelazioni iniziali, vedi la sparatoria del capitolo conclusivo di Élite 6 che non avrà praticamente nessun impatto sui nuovi episodi, mentre altre, come il responsabile dell’incidente di Ivan, si ripercuoteranno per tutta la stagione.

Chi sono i nuovi personaggi e come sono legati alle stagioni precedenti di Élite?

La nuova stagione della serie spagnola più longeva di Netflix si arricchisce di diversi ingressi:

Chloe (Mirela Balić): una nuova studentessa di Las Encinas che ama lo scandalo quanto i video espliciti. Dietro questa facciata provocante si nasconde una ragazza insicura che ha un rapporto molto tossico con la madre.

una nuova studentessa di Las Encinas che ama lo scandalo quanto i video espliciti. Dietro questa facciata provocante si nasconde una ragazza insicura che ha un rapporto molto tossico con la madre. Carmen (Maribel Verdú): La madre di Chloe. Super seducente e amante della bella vita. A volte non capisce quale sia il suo posto e compete con la figlia sia per quanto riguarda gli abiti provocanti che per fare nuove amicizie a Las Encinas. (scoprirete subito che Carmen e Chloe sono legate ad Ivan)

La madre di Chloe. Super seducente e amante della bella vita. A volte non capisce quale sia il suo posto e compete con la figlia sia per quanto riguarda gli abiti provocanti che per fare nuove amicizie a Las Encinas. (scoprirete subito che Carmen e Chloe sono legate ad Ivan) Eric (Gleb Abrosimov): Eric è il cugino ribelle di Nico. Spirito libero, anti-sistema e naturalmente anarchico, nasconde paure, insicurezze e una costante tendenza all’autodistruzione.

Eric è il cugino ribelle di Nico. Spirito libero, anti-sistema e naturalmente anarchico, nasconde paure, insicurezze e una costante tendenza all’autodistruzione. Martín (Leonardo Sbaraglia): È il padre di Isadora, che torna dopo un periodo di assenza per riprendere il controllo dell’azienda di famiglia. Presto scopriremo che il suo ritorno non è casuale e che nasconde delle rivalità piuttosto losche.

È il padre di Isadora, che torna dopo un periodo di assenza per riprendere il controllo dell’azienda di famiglia. Presto scopriremo che il suo ritorno non è casuale e che nasconde delle rivalità piuttosto losche. Joel (Fernando Líndez): Joel è un raggio di luce nonostante i continui colpi inferti dalla vita. Molto umile, sopravvive giorno per giorno e ha ben chiaro che non può permettersi di avere sogni che vadano oltre il presente. Finché, all’improvviso, si presenta la possibilità di dare una svolta di 180 gradi alla sua vita.

Joel è un raggio di luce nonostante i continui colpi inferti dalla vita. Molto umile, sopravvive giorno per giorno e ha ben chiaro che non può permettersi di avere sogni che vadano oltre il presente. Finché, all’improvviso, si presenta la possibilità di dare una svolta di 180 gradi alla sua vita. Omar (Omar Ayuso): Omar torna a Las Encinas ancora traumatizzato dall’omicidio di Samu. Joel è stato il suo sostegno incrollabile nel superare tutto quello che è successo… chissà se sarà sufficiente per affrontare i fantasmi del passato.

Omar torna a Las Encinas ancora traumatizzato dall’omicidio di Samu. Joel è stato il suo sostegno incrollabile nel superare tutto quello che è successo… chissà se sarà sufficiente per affrontare i fantasmi del passato. Anitta (Anitta): la cantante brasiliana Anitta ha un piccolo ruolo in Élite 7, è l’insegnate di ginnastica di Sara.

Élite 7 tra tematiche ed eccessi

La nuova stagione di Élite affronta tematiche a lungo tempo dibattute nello show ma mai esplicitamente sviluppate. In Élite 7 si parla di depressione, disturbi da stress post traumatico, violenza sessuale e fisica, rapporti tossici con i genitori e di tanto altro. Non tutto viene sviluppato al meglio, come invece accadeva nella prime stagioni, ma lo show ci prova.

La serie risulta nel complesso più interessante rispetto alla stagione precedente anche se vi segnaliamo che purtroppo mancano i suoi tratti distintivi. In Élite 7 non è presente la sottotrama mystery né la narrazione mediante flashback.

Nel complesso, essendo già abituati agli eccessivi della serie, possiamo anticiparvi che Élite 7 non si spinge eccessivamente oltre rispetto a quanto già visto pur non risultando comunque elegante e raffinata ma conservando il suo tocco di volgarità e lussuria che da sempre avvolge la serie.

Potrebbe interessarvi anche: