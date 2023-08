Il Collegio 8: chi sono i nuovi alunni? Ecco le indiscrezioni e il commento

È iniziata ufficialmente la nuova edizione de Il Collegio 8 con la pubblicazione, come di consueto, dei provini degli aspiranti alunni.

I video dei casting, pubblicati ieri, hanno confermato l’indiscrezione che ha circolato nelle scorse settimane e che aveva pronosticato la partecipazione di almeno due “volti noti” tra i collegiali.

Si tratta, nello specifico, di Carmelina Iannoni e di Aurora Costantini, figlie di due showgirl italiane: Carmen Di Pietro e di Matilde Brandi.

Entrambe le ragazze hanno sostenuto il provino ma al momento non è certo che siano state scelte effettivamente come alunne.

Quello che è certo è che, almeno secondo il nostro punto di vista, la loro partecipazione avrebbe una connotazione negativa, per due motivi.

Primo, c’è il rischio di cadere in uno spiacevole “figli e figliastri” nell’ambito del programma stesso. Con un’eventuale chiamata in causa delle due famose madri, gli altri collegiali rischiano infatti di finire ai margini della narrazione.

Mentre la prossima edizione del Grande Fratello si prospetta la meno trash di sempre, con queste premesse, Il Collegio 8 sembra quasi volersi inserire sulla scia del ben più longevo reality show.

Non perché ci sia qualcosa di male in Carmen Di Pietro e Matilde Brandi. È però inevitabile, a questo punto, che si possa cadere in una disorientante classificazione tra VIP e NIP tra gli studenti.

Etichetta che è già di per sé qualcosa da superare nella realtà. Figuriamoci in una trasmissione che si propone di trasmettere messaggi d’inclusione e d’uguaglianza.

L’entrata in gioco di due”personaggi famosi”, inoltre, non sembra altro che voler fornire alle testate giornalistiche qualcosa di succulento. A scapito di quello che è stato Il Collegio in passato.

La notizia, se confermata, appare come un tentativo di hype che possa risultare appetibile per quegli stessi giornali che negli ultimi anni hanno mostrato interesse verso il programma soltanto per evidenziare il calo di ascolti su Rai 2 o per il caso di Maria Sofia Federico.