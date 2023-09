Il Collegio 8: chi è Guglielmo Grosso (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Guglielmo Grosso, un ragazzo molto allegro e pronto a portare un po’ di spirito partenopeo nel programma che lui stesso segue sin da quando era piccolo.

Suo padre lo descrive come un ragazzo frivolo e pieno d’entusiasmo che non sa stare fermo un attimo. Guglielmo non nasconde, dal canto suo, di avere una passione per il cibo e per il calcio e nel contempo un’avversione per la scuola dove per forza di cose non va d’accordo con i professori.

Questi ultimi, però, non riescono proprio a restare immuni alla sua simpatia e per questo motivo finiscono per lasciarsi intenerire anziché punirlo quando si comporta male durante le lezioni in classe.

Il giovane ammette inoltre che non mancherà di nascondere qualcosa di proibito durante la sua esperienza in collegio: merendine e cellulare, ovviamente! Riusciranno le sue malefatte a a sfuggire agli occhi vigili dei sorveglianti?

Chi è Guglielmo Grosso

Viene da Napoli e con i suoi 14 anni è la mascotte de Il Collegio 8: Guglielmo si fa voler bene al primo sguardo con quell’aria tra il furbo e l’ingenuo che gli permette di cavarsela sempre.

Conquistano anche i suoi “modi di dire”, come “Cubrigado”, un’espressione che gli è venuta dopo aver segnato un gol inatteso e che adesso è diventato il suo soprannome e che significa grazie in spagnolo.

La sua paura è che gli tolgano le merendine, ma ha già un piano per nasconderle… La speranza? «Che me la cavo!», dice col sorriso.

Chi sono tutti gli altri collegiali di questa edizione

Cosa ne pensate di Guglielmo Grosso come nuovo collegiale?