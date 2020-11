I Cavalieri di Castelcorvo: dove è stata girata la serie di Disney+

Debutta oggi su Disney+ I Cavalieri di Castelcorvo, nuova serie per ragazzi prodotta da The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Stand By Me, la serie sarà composta da 15 episodi che arriveranno con una cadenza trisettimanale.

I Cavalieri di Castelcorvo è interpretata da Fabio Bizzarro (Riccardo), Lucrezia Santi (Giulia), Mario Luciani (Matteo) e Margherita Rebeggiani (Betta). Insieme a loro anche Gabriele Scopel (Andrea), Gabriele Rizzoli (Zeno), Eleonora Siro, (Mamma di Giulia e Riccardo), Maximiliano Gigliucci (Papà di Giulia e Riccardo), Angela Tuccia (Stria), Alessandro Cannava (Aldo), Giada Prandi (Zia Margherita), Susanna Marcomeni (Atena) e Rosa Ferraiolo (Diana).

Ma Castelcorvo esiste davvero?

Il nome paese dove si svolgono le avventure dei protagonisti in realtà è fittizio, ma i luoghi esistono davvero. Il vero nome di Castelcorvo è Torre Alfina, un bellissimo borgo in provincia di Viterbo famoso per il suo castello: lo stesso che possiamo vedere anche nella serie tv.

Tra le altre location anche il paesino di Formello e il Bosco Monumentale del Sasseto.

La trama della serie

Girata tra Roma e alcuni dei più caratteristici borghi del Lazio, questa nuova produzione nel segno dell’avventura avrà per protagonisti i due fratelli Riccardo e Giulia, rispettivamente di 11 e 13 anni che, a causa degli impegni di lavoro dei genitori, dovranno trasferirsi a Castelcorvo dalla zia Margherita per frequentare la scuola. Una volta giunti lì, i ragazzi conosceranno gli altri due protagonisti della serie, Matteo e Betta, due coetanei del posto ritenuti outsider per via delle loro stranezze.

Insieme, i quattro ragazzi affronteranno una serie di prove e scopriranno che Castelcorvo non è quello che sembra: misteriosi enigmi, chiavi magiche e un gioco da tavolo che sembra vivere di vita propria, streghe e luoghi al di fuori del tempo e dello spazio dove ogni desiderio infantile viene realizzato in cambio però di qualcosa di oscuro.

Riccardo, Giulia, Betta e Matteo stringono un patto e fanno un giuramento. Saranno i Cavalieri di Castelcorvo per salvare i bambini rapiti dalla temibile ‘Stria’. Inizia così un’emozionante impresa, una caccia che si svolge tra le stradine e le campagne di Castelcorvo, un paesino dove la tranquillità è solo un’illusione.

I quattro protagonisti si ritroveranno a vivere una straordinaria avventura e allo stesso tempo a confrontarsi con i problemi tipici della loro et. Fra questi, le incomprensioni con gli adulti e i loro primi dilemmi amorosi.