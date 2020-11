I Cavalieri di Castelcorvo: chi è il protagonista Mario Luciani

I Cavalieri di Castelcorvo è la nuova serie che debutterà il 6 novembre su Disney+. Prodotta da The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Stand By Me, la serie sarà composta da 15 episodi che arriveranno con una cadenza trisettimanale.

Tra i giovani protagonisti della serie ci sarà anche il giovanissimo Mario Luciani, qui al suo debutto come attore in una sere televisiva. Non sappiamo molto di lui vista la giovane età, ma chissà la serie Disney potrebbe essere il trampolino di lancio per questo giovane attore.

La trama della serie

Girata tra Roma e alcuni dei più caratteristici borghi del Lazio, questa nuova produzione nel segno dell’avventura avrà per protagonisti i due fratelli Riccardo e Giulia, rispettivamente di 11 e 13 anni che, a causa degli impegni di lavoro dei genitori, dovranno trasferirsi a Castelcorvo dalla zia Margherita per frequentare la scuola. Una volta giunti lì, i ragazzi conosceranno gli altri due protagonisti della serie, Matteo e Betta, due coetanei del posto ritenuti outsider per via delle loro stranezze.

Insieme, i quattro ragazzi affronteranno una serie di prove e scopriranno che Castelcorvo non è quello che sembra: misteriosi enigmi, chiavi magiche e un gioco da tavolo che sembra vivere di vita propria, streghe e luoghi al di fuori del tempo e dello spazio dove ogni desiderio infantile viene realizzato in cambio però di qualcosa di oscuro.

Riccardo, Giulia, Betta e Matteo stringono un patto e fanno un giuramento. Saranno i Cavalieri di Castelcorvo per salvare i bambini rapiti dalla temibile ‘Stria’. Inizia così un’emozionante impresa, una caccia che si svolge tra le stradine e le campagne di Castelcorvo, un paesino dove la tranquillità è solo un’illusione.

I quattro protagonisti si ritroveranno a vivere una straordinaria avventura e allo stesso tempo a confrontarsi con i problemi tipici della loro et. Fra questi, le incomprensioni con gli adulti e i loro primi dilemmi amorosi.