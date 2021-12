BTS: ascolta qui la versione natalizia di Butter

BTS, la band icona del pop del 21° secolo, pubblica a sorpresa il remix natalizio di Butter.

Il nuovo remix è una canzone pop natalizia che non manca di sottolineare l’energia del brano originale. Un vero marchio di fabbrica della band dei record, con l’aggiunta di suoni caldi e accoglienti, perfetti per il periodo delle feste.

La versione originale di Butter è rimasta ai vertici della classifica statunitense Billboard Hot 100 per 10 settimane. Il singolo ha fatto vincere alla band anche il premio come “Migliori artisti dell’anno” agli American Music Awards 2021.

Il brano ha fatto guadagnare al settetto anche la nomina come “Best Group Performance” ai Grammy.

Ascolta qui Butter (Holiday Remix)

La band del K-Pop ha deciso di pubblicare questo remix come regalo per i fan (gli ARMY) e in segno di gratitudine per il loro supporto ed entusiasmo.

La band si è esibita di recente con il ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA’. È stato il loro primo concerto in presenza dal 2019, presso il SoFi Stadium di Los Angeles il 27-28 novembre e il 1 e 2 dicembre.

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono il gruppo sudcoreano più famoso al mondo che ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il globo fin dal loro debutto nel 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

Apprezzati per la loro musica autentica e auto-prodotta, per le performance strabilianti e per il loro modo unico di interagire coi fan, i BTS sono diventate delle vere e proprie icone pop del 21° secolo, infrangendo numerosi record mondiali.