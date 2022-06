Hercules: live action Disney tutte curiosità e le anticipazioni sul film

Hercules diventerà un film in live action. La notizia era stata già annunciata tempo fa, ma ora il progetto pare assumere contorni più definiti. Il remake in live action del 35° Classico Disney sarà diretto da Guy Ritchie, che già nel 2019 aveva diretto il remake in live action di Aladdin.

Hercules: quello che sappiamo sul live action

Il remake in live action di Hercules è stato annunciato ormai più di due anni fa, ma da allora non avevamo più avuto news riguardo questo progetto. La precedenza è stata data infatti ad altre produzioni come Pinocchio (che uscirà a settembre su Disney+) e La Sirenetta, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

Il nome di Guy Ritchie è una prima grande conferma e sembra essere quasi una dichiarazione d’intenti per quello che potremmo vedere nel film. Hercules traboccava infatti di riferimenti alla cultura pop e la Disney potrebbe aver pensato a lui per riadattare la storia con uno spirito più moderno.

Insieme a lui saranno coinvolti anche i fratelli Russo (Avengers: Endgame) in veste di produttori, i quali sicuramente vorranno dare un taglio personale al materiale di partenza. In veste di sceneggiatore ci sarà Dave Callaham, già noto per aver scritto Zombieland – Doppio Colpo e più recentemente Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Per quanto riguarda il cast invece è ancora tutto avvolto nel mistero. Non ci resta quindi che aspettare altri aggiornamenti in merito.

Hercules il film Disney del 1997

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1997, Hercules è uno dei lungometraggi di casa Disney che, ormai all’unanimità, hanno contribuito a traghettare lo studio verso la fine del cosiddetto Rinascimento. Nel bene e nel male.

Pieno di riferimenti alla cultura pop americana, che potevano essere troppo complessi da afferrare un bambino negli anni ’90 figuriamoci oggi, Hercules era stato inizialmente pensato come un film ambientato nell’antica Grecia ma con lo spirito di una storia di supereroi. Un dettaglio, questo, molto interessante e che spiegherebbe il coinvolgimento dei fratelli Russo.

Imperfetto nella costruzione della trama e nella caratterizzazione dei suoi personaggi, Hercules andò bene all’uscita ma non quanto si aspettava la Disney. Tuttavia il film riuscì a guadagnarsi una serie spin-off su Disney Channel e, col tempo, lo status di cult.

Del resto, chi non ha mai cantato a squarciagola le canzoni del film insieme alle Muse?!

Proprio la colonna sonora, composta da Alan Menken, rappresentava uno dei punti forti del film grazie alla sua commistione tra pop e soul. Ci aspettiamo quindi che questo elemento sarà sicuramente ripreso e reinterpretato nel live action di Hercules.