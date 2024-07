Geolier: ecco la linea per la scuola e per l’ufficio firmata dal rapper

Creatività, sogni e passione, è ciò che ha fatto “scattare la scintilla” e che ha dato il via ad una collaborazione tra Colourbook e Geolier, attualmente tra i protagonisti del panorama musicale italiano, premiato con oltre 60 dischi di platino e 24 dischi d’oro. Il brand del quaderno spiralato ha, infatti, realizzato, in licenza ufficiale, una linea di cancelleria e prodotti da ufficio esclusiva e grintosa: Geolier x Colourbook.

Emanuele Palumbo, non è solo un talento musicale, ma un vero e proprio fenomeno che ha conquistato il cuore di milioni di persone, giovani e meno giovani, con la sua musica e con carica di autenticità e fortemente legata alle sue radici. La sua arte e il suo messaggio di positività e tenacia si fondono perfettamente con la qualità e l’esperienza di Colourbook, in una collezione unica.

Zaini, astucci, quaderni, diari, raccoglitori e tanti altri prodotti di cancelleria e uso ufficio si vestono dei colori e delle grafiche che, sempre mantenendo il design iconico dell’azienda, rispecchiano a pieno lo stile dell’artista. Una linea urban, nelle grafiche e nei colori, che non rinuncia a praticità e a comfort che da sempre contraddistinguono i prodotti del marchio, adatti anche per il tempo libero.

È il caso degli zaini e le sacche della linea Geolier x Colourbook, che si distinguono per la varietà di tessuti e colori disponibili, offrendo opzioni adatte a ogni gusto e stile. Il design è minimal ed accattivante li rende un vero e proprio must-have per tutti gli appassionati. La linea comprende anche astucci portapenne coordinati, pochette, quaderni spiralati e spillati in diverse fantasie e rigature, cartelline, valigette polionda, raccoglitori, penne, temperini e righelli.

Fiore all’occhiello della collezione è il diario 2024/25, un vero e proprio gioiello irrinunciabile per tutti i fan del rapper partenopeo. Ed è proprio tra le sue pagine che Geolier consiglia a chi lo sta utilizzando di “Scrivere i propri pensieri e risolverli, scrivere i propri sogni ed avverarli e scrivere i propri obiettivi e raggiungerli”.

E questa è solo una delle risposte dell’artista ad un’intervista esclusiva realizzata per Colourbook e contenuta nel diario. Al suo interno vi sono anche dei giochi dedicati, immagini e foto cult, frasi di canzoni e ricorrenze speciali.

Completano la linea delle borracce in coordinato, ideali per la scuola e le gite all’aria aperta, all’occorrenza una perfetta idea regalo oltre che un oggetto stiloso per una vita plastic free.

Potrebbe interessarti anche:

Video, testo e significato di Senza Tuccà