Hocus Pocus 2: il teaser trailer svela la data d’uscita

Ve ne abbiamo parlato tante volte nel corso degli ultimi due anni, ma ora Hocus Pocus 2 sembra più vicino che mai. La Disney ha infatti rilasciato il primissimo teaser trailer del film che ne svela finalmente la data d’uscita.

Hocus Pocus 2 arriverà nell’autunno del 2022 in streaming solo su Disney+.

Guarda il trailer del film

Nel cast del film torneranno le mitiche Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni delle sorelle Sanderson. Insieme a loro, come recita il post pubblicato sulla pagina ufficiale di Disney+, ci saranno anche nuovi volti.

Si sono infatti uniti al cast Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen.

Il film originale

Diretto da Kenny Ortega e targato Disney, Hocus Pocus uscì nel 1993 sbancando al botteghino. Successivamente la fama nel film non si arrestò e l’uscita prima in VHS poi in DVD, ma anche i numerosi passaggi in tv contribuirono a fare della pellicola un classico del brivido per ragazzi.

Con questo sequel le protagoniste originali torneranno perciò a vestire i panni dei loro personaggi a quasi 30 anni di distanza. Un bel tuffo nel passato nonché un omaggio agli anni ’90 per tutti coloro che sono cresciuti con i Disney Channel Original Movies!

Non ci resta che aspettare per saperne di più… Nel frattempo potete sempre recuperare il primo film, sempre su Disney+.