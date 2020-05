Guaranà è il titolo del nuovo singolo della bravissima e bellissima Elodie, pubblicato su tutte le piattaforme di streaming e negli online store oggi, 13 maggio.

Con questo brano Elodie ha deciso di partecipare ufficialmente alla sfida dei tormentoni estivi di questa estate 2020. Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, la Guaranà è una nota bevanda brasiliana, ricca di caffeina e gasata. Una sorta di Coca Cola in versione sudamericana!





Qui sotto trovate audio e testo di Guaranà di Elodie!

Elodie, da mercoledì 13 maggio il nuovo singolo "Guaranà"

Watch this video on YouTube

Testo

disegnerò nel cielo quello che non vedi

raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti…

te lo spacco quel telefono oh oh

l’ho sempre odiato il tuo lavoro oooh

tiro su le cuffiette in metropolitana