Emanuele Aloia: testo e video di Il Bacio di Klimt, virale su TikTok

Torniamo a parlare su Ginger Generation, con estremo piacere, di Emanuele Aloia! Qualche settimana fa la nostra redazione aveva intervistato l’artista in occasione dell’uscita del singolo Girasoli. In questi giorni, in ogni caso, l’artista è tornato di prepotenza in vetta alle chart virali di Spotify grazie al pezzo Il Bacio di Klimt!

La canzone, già un grandissimo successo su TikTok, è accompagnata da un video “ai tempi della quarantena” diretto da Marco Mannini. Protagonsta femminile del video è Anna Ciati!

Qui sotto trovate il video ufficiale e il testo di Il bacio di Klimt di Emanuele Aloia!

Emanuele Aloia - Il Bacio di Klimt (Quarantine Video)

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

E parlavamo dei tuoi esami all’università

Tu che eri come colore e forme per Cézanne

Anche se adesso fuori è buio un giorno smetterà

Con te diventava sole anche una lucciola

Di tutte quelle che ho incontrato, tu sei l’unica

Che senza fare nulla mi ha rubato l’anima

Se vuoi tenerla bene, ma un giorno riportala

Ti prego non farle del male, custodiscila

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male

Se vuoi da bere, ti offro un drink

Rompi un bicchiere, sembrava un film

Tu vino bianco, io niente alcool

Cambi discorso, parliamo d’altro

Dimmi che ore sono dai

dimmi che ora siamo noi

Siamo un’ora indietro, sai

il resto lo vedremo poi

Siamo sentimento, ho un presentimento

Che il passato esiste, ma il futuro è incerto

Mentre perdi le parole, cerchi gocce dentro il mare

Come piogge di ricordi che non passerà

Cerchi dentro i tuoi sospiri

Ti senti sempre più sola, bere assenzio

Come fossi un quadro di Degas

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male

Ci siamo persi per riprenderci

Ci siamo scelti per non sceglierci

Ma anche tra mille anni sarò ancora qui

Siamo eterni come il bacio di Klimt

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te giuro ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male