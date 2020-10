El Cid: Ecco il teaser trailer della serie Amazon con Jaime Lorente

Circa un anno fa vi avevamo parlato della serie El Cid (scopri i dettagli). Il protagonista sarà infatti Jaime Lorente (Elite, La casa di carta) e oggi abbiamo il primo teaser trailer. Non c’è una data di uscita ma da Amazon fanno sapere che il rilascio sarà quest’anno. Ecco qualche dettaglio in più

Sinossi. El Cid narra la storia dell’uomo dietro la leggenda, anche conosciuto con il nome di “Ruy”. La serie seguirà il suo epico viaggio, da ragazzino a eroe di guerra e scudiero del re, alla ricerca del proprio posto nella complicata monarchia che cerca di controllarlo. Attraverso la serie, i clienti Prime potranno scoprire le diverse comunità religiose che hanno convissuto in Spagna, cristiani, arabi ed ebrei, e come Ruy sia stato in grado di conquistarsi l’ammirazione e il rispetto di tutti loro. Nel cast, oltre a Jaime Lorente nel ruolo di El Cid, anche un altro volto di Elite: Álvaro Rico nei panni di Nuño. José Luis García-Pérez, nel ruolo di Re Ferdinando Primo Il Grande, Elia Galera nei panni della Regina Sancha La Bella.

Ci sono poi Carlos Bardem nel ruolo del Conte di León, Juan Echanove nei panni del Vescovo, Alicia Sanz nel ruolo dell’Infanta Urraca, Fran Ortiz nei panni di Sancho VII Il Forte, Jaime Olías nel ruolo di Alfonso VI, Lucía Guerrero nei panni di Jimena, Lucía Díez nel ruolo dell’Infanta Elvira, Nicolás Illoro nei panni del Re García- Juan Fernández nei panni di Rodrigo, nonno del Cid, Pablo Álvarez nel ruolo di Orduño, l’antagonista di Ruy, Ginés García Millán nei panni del Re Ramiro di Navarra. E ancora, Daniel Tatay nel ruolo di Beltrán, il figlio di Ramiro, David Castillo nel ruolo dello scudiero Lisardo.

Ecco il teaser trailer della serie El Cid:

ELCID 03 TEASER TRAILER PRE 1920x1080 PV it IT

