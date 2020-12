Ed Sheeran è a Paciano in Umbria: ecco il selfie in un ristorante (FOTO)

Ed Sheeran è in Italia! L’artista britannico si trova proprio in queste ore nel nostro paese, godendosi un po’ di sano relax in compagnia della sua famiglia.



Nelle scorse ore ha infatti iniziato a circolare sui social un’immagine, poi ripresa anche da alcune testate locali, che ritraeva Ed Sheeran in un ristorante in compagnia del suo staff.

Come riportato anche da Perugia Today, Ed Sheeran è stato ospite molto speciale della locanda Manfredi a Paciano. Non è assolutamente un caso che l’artista si trovasse proprio in Umbria. Come già vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, Ed (che adora il nostro paese) ha acquistato nella zona del lago Trasimento una villa storica.

Stiamo parlando di una vera e propria reggia. La casa include venti camere, terreni e vigne sterminati e si trova proprio a Paciano, paesino di appena mille anime e considerato fra i borghi più belli d’Italia.

Ecco la foto di Ed Sheeran nel ristorante di Paciano!

Ed, come ricorderete, è diventato di recente padre di una bellissima bambina. La piccola è il frutto dell’amore di Ed con la storica compagna Cherry Seaborn.

Ecco il messaggio con cui Ed aveva confermato ai fan la bella notizia: