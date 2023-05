Ed Sheeran – Colourblind: audio, testo, traduzione del brano

Colourblind è una delle tracce dell’ album di Ed Sheeran – (Subtract), l’ultimo nella sua era decennale di album matematici, in uscita il 5 maggio 2023.

Testo Colourblind di Ed Sheeran

Kaleidoscope love, yeah, that is you and me

Forever changing, we make life interesting

Some days we’re red and, some days we both think green

But I like the nights when we leave the canvas free

Grab a brush and see where the feeling may lead

Nothing is out of our reach

Our words are mixing the pigment we need

Can we get started?

I keep falling, deeper in dark blue

Brighter than white

Rainbows, exploding

But I can’t see nothing еxcept you and your eyes

Maybе we’ll just paint the night colourblind

In every spectrum, we find the millionth piece

Connect the dots and everything in between

Mm, dull in the moment, you’ll turn it golden leaf

You take the dark away, and that’s no easy feat

Pick an orange, watch the shade change in the heat

From yellow, purple and green

Your words are mixing every pigment we need

Can we get started?

I keep falling deeper in dark blue

Brighter than white

Rainbows exploding

But I can’t see nothing

Except you and your eyes

Maybe we’ll just paint the night colourblind

Mm-mm-mm

Maybe we’ll just paint the night colourblind

Traduzione

Caleidoscopio amore, sì, siamo io e te

Cambiando per sempre, rendiamo la vita interessante

Alcuni giorni siamo rossi e alcuni giorni pensiamo entrambi verdi

Ma mi piacciono le notti in cui lasciamo la tela libera

Prendi un pennello e vedi dove può portare la sensazione

Niente è fuori dalla nostra portata

Le nostre parole stanno mescolando il pigmento di cui abbiamo bisogno

Possiamo iniziare?

Continuo a cadere, sempre più in profondità nel blu scuro

Più luminoso del bianco

Arcobaleni, che esplodono

Ma non riesco a vedere niente tranne te e i tuoi occhi

Forse dipingeremo solo la notte daltonica

In ogni spettro troviamo il milionesimo pezzo

Unisci i punti e tutto il resto

Mm, noioso al momento, lo trasformerai in foglia d’oro

Porti via l’oscurità e non è un’impresa facile

Scegli un’arancia, osserva l’ombra che cambia con il caldo

Dal giallo, viola e verde

Le tue parole stanno mescolando ogni pigmento di cui abbiamo bisogno

Possiamo iniziare?

Continuo a cadere più in profondità nel blu scuro

Più luminoso del bianco

Arcobaleni che esplodono

Ma non riesco a vedere niente

Tranne te e i tuoi occhi

Forse dipingeremo solo la notte daltonica

mm-mm-mm

Forse dipingeremo solo la notte daltonica