Diretta Streaming e Tv Italia Turchia: ecco dove potrete vedere il match inaugurale degi Europei di Calcio 2021!

Tutto è pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il match inaugurale degli Europei di Calcio 2020! Dopo lo stop forzato dello scorso anno causa Covid, le squadre europee sono pronte e più cariche che mai per regalarci un mese di emozioni calcistiche! E la primissima partita non soltanto si svolgerà nel nostro paese ma vedrà anche la Nazionale dare il via alle danze!

Maglie storiche nazionali EURO 2020

Si terrà infatti l’11 giugno il match Italia – Turchia, che vedrà scontrarsi sul campo in questo girone A la Nazionale allenata da Roberto Mancini e quella di Şenol Güneş. Qui sotto trovate tutte le info per seguire la partita!

Diretta Streaming e Tv Italia Turchia: ecco dove andrà in onda il match

Appuntamento in chiaro su Rai Uno a partire dalle ore 20:30!

Cerca il tuo viaggio economico in autobus con Flixbus.it

La telecronaca delle partite degli azzurri sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Da bordocampo invece sentiremo gli interventi di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Una volta terminato il match (incrociamo le dita!) potremo assistere alla trasmissione di approfondimento Notti Europee.

Se volete seguire le partite degli europei sulla Rai ma in streaming vi invitiamo a cliccare qui per accedere al sito di RaiPlay.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Anche Sky, in ogni caso trasmetterà le partite degli Europei 2020!

Tutte le partite di Uefa 2020 saranno visibili per i clienti con pacchetto Sky Calcio e/o Sky Sport.









4K HDR riservato ai clienti con Sky Q via satellite e Sky HD o Sky Ultra HD. Il servizio è attivo anche su NOW, in streaming. Cliccando qui sopra potete effettuare l’abbonamento, mentre qui trovate il calendario completo con tutte le partite. Si comincerà l’11 giugno con Italia Turchia!

Forza Azzurri! Siamo tutti con voi!