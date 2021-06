Diretta Streaming Europei 2020: ecco tutto quello che dovete sapere per seguire le partite!

Pronti per gli Europei 2020? Il prossimo 11 giugno prenderà il via, dopo lo stop forzato nel 2020 causa Covid, il campionato europeo di calcio che tante emozioni ci regalerà per il prossimo mese. E questa volta l’Italia è in pole position! Dopo lo schiaffo ricevuto agli ultimi mondiali per la mancata qualificazione, il nostro paese si prepara a fare il suo ritorno su un campo internazionale. Determinato a vincere, ça va sans dire!

Diretta Streaming Europei 2020: ecco dove seguirli in tv!

Per seguire le avventure della Nazionale di Roberto Mancini agli Europei 2020 avrete diverse opzioni.

Potete seguire le partite su Rai Uno, in prima serata. Attenzione però: se siete molto molto appassionati, sappiate che non tutte le partite verranno trasmesse in chiaro.

Rai ha infatti acquisito i diriti di 27 delle 51 partite in programa. Non vi preoccupate, in ogni caso, tutti i match più importanti li potrete comunque seguire in Rai. Stiamo parlando di tutte le partite dell’Italia, dei quattro ottavi di finale, i quattro quarti di finale, le due semifinali e ovviamente la finale dell’11 luglio. Il match conclusivo con il quale scopriremo la squadra vincitrice degli Europei 2021 si terrà nello stadio di Wembley, a Londra.

La Rai seguirà le partite con un team di commentatori ed una copertura d’eccezione. La telecronaca delle partite degli azzurri sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Da bordocampo invece sentiremo gli interventi di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Fra gli ospiti anche Claudio Marchisio, che gi regalerà diversi commenti di contorno.

Nel palinsesto Rai a corollario degli Europei potremo inoltre seguire, a termine delle partite, il programma di approfondimento Notti Europee con Marco Lollobrigida e Danielle Madam.

Imperdibile inoltre la striscia Dribbling Europei, ogni giorno su Rai Due 2 alle ore 13.30, con Simona Rolandi.

Tutta la copertura Rai riguardante UEFA Euro 2020 coinvolgerà dunque Rai 1, Rai 2, Rai 4K, Rai Sport HD, RaiPlay, Rai Radio1 e Rai Radio1 Sport. RaiPlay verrà in vostro aiuto se voleste seguire partite e approfondimenti in streaming da mobile, computer o tablet.

Europei 2020 su Sky e in streaming su Now: dove vederli

Anche Sky trasmetterà le partite degli Europei 2020!









Tutte le partite di Uefa 2020 saranno visibili per i clienti con pacchetto Sky Calcio e/o Sky Sport.

4K HDR riservato ai clienti con Sky Q via satellite e Sky HD o Sky Ultra HD. Il servizio è attivo anche su NOW, in streaming. Cliccando qui sopra potete effettuare l’abbonamento, mentre qui trovate il calendario completo con tutte le partite. Si comincerà l’11 giugno con Italia Turchia!