Making the Cut 2: Trailer, data di uscita, i nuovi giudici e cast

Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il poster di Making the Cut 2, condotta da Heidi Klum e Tim Gunn disponibile in esclusiva su Prime Video dal 16 luglio 2021. A fare da giudici in questa stagione saranno alcuni tra i nomi più importanti e nuovi volti del mondo della moda, la supermodella di fama mondiale Winnie Harlow e il Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott.

La fashion competition series in otto episodi riunirà un variegato gruppo di 10 designer e imprenditori visionari, e sarà disponibile con due nuovi episodi a settimana, per culminare con un’epica sfilata nel finale di stagione del 6 agosto 2021.

I look vincenti di ciascun episodio saranno subito disponibili per l’acquisto in esclusiva nello store Making The Cut di Amazon Fashion.

Guarda il trailer di Making the Cut 2:

MAKING THE CUT STAGIONE 2 - TRAILER UFFICIALE | AMAZON PRIME VIDEO

La seconda stagione di Making the Cut

Nuova location. Nuovi designer. Stesso grande stile. Making the Cut 2 è ancora in missione per cercare il prossimo grande fashion brand internazionale. Oltre a quelli principali altri giudici faranno visita durante questa stagione, tra cui Prabal Gurung e Shiona Turini.

Girato a Los Angeles, la seconda stagione celebra questa città rinomata per l’ospitare alcune delle persone e degli eventi più importanti del mondo della moda. Dai red carpet calcati dalle star allo street style all’avanguardia, la scena fashion di Los Angeles sarà una cornice perfetta per la seconda stagione di Making the Cut.

Mentre la pandemia continua ad avere un forte impatto sull’industria della moda, gli stilisti stanno cercando nuovi modi per crearsi una clientela e far crescere la loro attività. Ad unirsi alla seconda stagione a Los Angeles sarà un variegato gruppo di 10 talentuosi imprenditori e stilisti da tutto il mondo, pronti a portare i loro brand emergenti uno step più in alto e diventare il nuovo fenomeno mondiale. Il vincitore di Making The Cut 2 della serie riceverà un milione di dollari da investire nella sua attività, l’opportunità di vendere una collezione tramite l’Amazon Fashion Store e una mentorship con Amazon Fashion.

Alla fine di ogni episodio, edizioni limitate dei look vincenti di ciascuna sfida saranno subito disponibili per l’acquisto in esclusiva nello store Making The Cut di Amazon Fashion. Dopo che la maggior parte dei look della prima stagione sono andati sold-out in meno di due giorni, per la seconda stagione verrà aumentata la disponibilità dei look vincenti. Invitiamo i clienti ad effettuare gli acquisti il prima possibile così da poter vedere e indossare i capi.

Ecco il cast di Making the Cut 2:

Ally Ferguson (Los Angeles, California)



Instagram: @hippielongstockingz + @seeker_us

Andrea Pitter (Brooklyn, New York)



Instagram: @andrea_pittercampbell + @pantora

Twitter: @PantoraBridal

Andrea Salazar (Medellín, Colombia)



Instagram: @andreasalazarz + @seta_apparel

Twitter: @SetaApparel

Dushyant Asthana (Jaipur, India)



Instagram: @Dushyant.la

Twitter: @DushyantAsthana

Gary Graham (Franklin, New York)



Instagram: @garygraham422

Joshua Scacheri (London, England)

Instagram: @lovehero + @styleography

Lendrell Martin (South Orange, New Jersey)

Instagram: @lendrellm + @lendrell_collection

Twitter: @lendrellm

Lucie Brochard (Paris, France)



Instagram: @luciebrochard.vo

Twitter: @luciebrochardvo

Olivia Oblanc (New Orleans, Louisiana)



Instagram: @oliviaoblanc

Raf Swiader (Sosnowiec, Poland)



Instagram: @rswiader