Bugo – Sanremo 2020: chi è il cantante in coppia con Morgan

Bugo sarà ufficialmente uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. I nomi degli artisti sono stati ufficializzati da Amadeus in occasione di un’intervista esclusiva concessa a La Repubblica, poche ore fa.

Ma Bugo, sul palco dell’Ariston, non si esibirà da solo. Insieme a lui ci sarà infatti Morgan, che tornerà all’Ariston dopo aver calcato il palco lo scorso anno con Achille Lauro. Se Marco Castoldi è un nome molto, molto conosciuto, non lo stesso possiamo dire di Bugo.

Ecco dunque tutte le curiosità su di lui!

Chi è Bugo?

Cristian Bugatti nasce il 2 agosto 1973 a Rho, paesino alle porte di Milano. I suoi primi anni Bugo li passa in provincia di Novara, dove vive insieme alla sua famiglia.

La sua passione per l’arte nasce negli anni del liceo, quando inizia ad appassionarsi alla letteratura e ad autori “ribelli” come Rimbaud. La musica arriva quando l’artista inizia a suonare la batteria nel suo primo gruppo, mentre nel corso del servizio militare impara a suonare la chitarra.

La carriera musicale di Bugo prende il via con la sua prima vera band, i Quaxo, che fonda insieme Quaxo, insieme al batterista Cristian Dondi e al bassista Guido Pellò.

Ad oggi, Bugo ha all’attivo un totale di ben 9 album da solista (e 5 EP) di cui l’ultimo, RockBugo, pubblicato nel 2018. L’artista è considerato ad oggi uno dei migliori esponenti della scena indie italiana.

Vi ricordiamo che il titolo della canzone che Bugo e Morgan presenteranno a Sanremo 2020 lo scopriremo il prossimo 6 gennaio. Sarà in questa occasione, infatti, che andrà in onda su Rai Uno una speciale puntata dei Soliti Ignoti dedicata proprio alla kermesse in arrivo a febbraio.

Ecco qui sotto la lista completa dei BIG di Sanremo 2020!

Alberto Urso

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Marco Masini

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki