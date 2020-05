Pride Month: ecco dove acquistare le sneakers arcobaleno (info e prezzi)

Giugno è il periodo del Pride Month, il mese dedicato alla comunità LGBTQ. Come sempre in questo periodo sono tantissimi i brand che si cimentano in creazioni coloratissime, ispirate all’arcobaleno il simbolo della bandiera della pace.

Mentre quest’anno la classica parata non si celebrerà per le strade di tutta Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, si può sempre celebrare il Pride in tantissimi altri modi. Se anche voi volete prepararvi all’evento in perfetto stile arcobaleno ecco alcuni brand che vi consigliamo di tenere d’occhio!

CHIARA FERRAGNI





L’influencer ha lanciato la sua nuova capsule collection dedicata proprio al Pride. Love Fiercely, questo il nome della nuova collezione ha un’ampia selezione di felpe, canotte, vestiti e ovviamente le immancabili sneakers! Le scarpe hanno un prezzo di 195€ mentre l’intera collezione sia aggira tra i 115€ e i 195€.

CONVERSE





Da anni Converse è in prima linea quando si tratta di creare una collezione ad hoc, coloratissima è divertente! Il prezzo delle Chuck Taylor varia dai 105€ ai 110€ e sono anche personalizzabili! Oltre all’inconfondibile arcobaleno sarà possibile modificare alcune parti della scarpa colorandole a proprio piacimento, scegliendo tra una gamma di colori proposti dal sito scegliendo sia il tipo di lacci che anche il logo! Potete anche aggiungere un testo, una frase, un nome: insomma spazio alla creatività!

ADIDAS





Anche Adidas ha diverse sneakers anni ’80 ispirate ai colori dell’arcobaleno! Con un prezzo di circa 64€ potete trovare tantissimi modelli, anche le popolari Stan Smith con gli inserti colorati.

VANS





Anche le storiche Vans non rinunciano a un tocco di colore, rivisitando le classiche slip on a scacchi con le tonalità dell’arcobaleno così come le Checker. La vera chicca sono però le ciabatte glitter a scacchi super colorate.