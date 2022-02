Morbius: ecco il final trailer del film con Jared Leto

Morbius sta per arrivare. Dopo il successo al box office di Spider-Man: No Way Home e Venom – La furia di Carnage, la Sony si prepara a lanciare un altro cinecomic ispirato a uno dei personaggi più particolari di casa Marvel.

Il film con protagonista Jared Leto è diretto da Daniel Espinosa e nel cast vanta anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson.

Morbius uscirà nei cinema a partire dal 31 marzo.

La trama del film

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Non è ancora chiaro se ed, eventualmente, in che modo Morbius potrà connettersi al Multiverso. Sappiamo che il film è pronto ormai da tempo ma è slittato più volte a causa della pandemia… Ovviamente dopo la scena post credit di Spider-Man: No Way Home ci aspettiamo di tutto, ma probabilmente è troppo presto per avanzare delle teorie.

Il personaggio

Nato dalla fantasia di Roy Thomas (testi) e Gil Kane (disegni), Morbius fa parte dell’universo Marvel e compare per la prima volta nel 1971 in un fumetto di Spider-Man. Detto anche il “vampiro vivente”, Michael Morbius era uno scienziato malato terminale di leucemia a cui è stato iniettato del sangue di un pipistrello vampiro. A seguito di ciò l’uomo sviluppò delle capacità sovrumane nonché un aspetto mostruoso.

Il personaggio precedentemente apparso anche nella saga dedicata a Blade.