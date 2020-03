BTS: video lezioni di koreano per la quarantena del Coronavirus!

Lo sapete quale potrebbe essere un ottimo modo per passare il tempo in quarantena? Imparare una nuova lingua! Potreste scegliere l’inglese (qui sotto trovate un consiglio molto utile!) oppure, visti i tempi che corrono, il coreano! E in questo senso i BTS possono venirvi incontro con le loro lezioni!





Sì, avete capito bene! I BTS, insieme alla loro etichetta, la Big Hit Entertainment, hanno deciso di dare il via ad una serie di lezioni di lingua! “Learn Korean with BTS”. questo il titolo del progetto, è una serie di 30 lezioni interattive con i ragazzi grazie alle quali imparerete le basi di questo difficile idioma.





Ecco, a proposito, il comunicato ufficiale con il quale la Big Hit Entertainment ha annunciato il progetto:

Ci auguriamo che imparando il coreano, i fan in giro per il mondo potranno essere in grado di empatizzare profondamente con la musica degli artisti e di godere di un’ampia gamma di contenuti.

Ogni episodio, come potete vedere nei link che vi mettiamo qui sotto, è della durata di 3 minuti ed è disponibile sulla piattaforma Weverse. Almeno per il momento i BTS hanno caricato online tre puntate di Learn Korean with BTS”, mentre i nuovi episodi usciranno ogni lunedì.

I video vedono come protagonisti RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V e Jungkook in un’inedita veste da “professori”. I membri della band spiegano all’Army che vive fuori dalla Korea del Sud espressioni base della loro lingua e forniscono semplici spiegazioni di grammatica.

Ecco il link ai primi tre episodi di Learn Korean with BTS!

Il progetto, vi informiamo, è stato sviluppato dai BTS in collaborazione con la Hankuk University of Foreign Studies e del Korea Language Contents Institute.