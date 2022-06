BTS – Proof: audio, testo e traduzione di Run Bts

Run Bts è una delle tre tracce inedite di Proof che è un album antologico pensato per ripercorrere la carriera dei BTS, riflettere sul gusto musicale di ogni membro e sui fan della band.

La raccolta di 48 tracce in tutto, uscita oggi, è composta da brani precedentemente pubblicati durante i nove anni di discografia del gruppo, demo e tre brani nuovi di zecca.

TRADUZIONE POWERED BY ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS!

Audio Run Bts dei BTS

Testo Run Bts dei BTS

[SUGA]

Yeah, yeah

Okay

Run, run (Oh-oh-oh-oh)

Okay, okay, let’s go!

[Jung Kook, V, SUGA]

논현 100m 우리 자리

학교 끝나면 회사 calling (예, 예)

아 지금 바로 딱 갈게요

제발 집엔 보내지 마세요

(Oh) 가끔 그날의 꿈 꿔 (꿈 꿔)

(Oh) 몸서리치다 눈 떠 (눈 떠)

I don’t wanna go, go back again

Let’s go, let’s go, let’s go

[Jung Kook, Jimin, V]

10년을 wait, wait

We from the bottom

I caught you bae, bae

우린 좀 빠름

We seven mate, mates

잘 봐 we got us

Tell me what you wanna

Tell me what you wanna, woah

If we live fast, let us die young

[Jung Kook, V, Jimin, SUGA]

혼을 쏙 빼놓지

Make it move, left and right

그게 누구든지

Make it move, left and right

두 맨발이 우리 가솔린, yeah, yeah

이제 가자, are you ready? Yeah, yeah

Okay, let’s go!

[j-hope]

Run bulletproof, run, yeah, you gotta run (Run, run)

Run bulletproof, run, yeah, you gotta run (Run, run)

Run bulletproof, run, yeah, you gotta run (Run, run)

Run bulletproof, run

Traduzione Run Bts dei BTS

[SUGA]

Yeah Yeah

Bene

Corri, corri (Oh-oh-oh-oh)

Va bene, va bene, andiamo!

[Jung Kook, V, SUGA]

Nonhyeon a 100 metri dal nostro posto

Dopo la scuola, la compagnia chiama (sì, sì)

Oh, vado subito

per favore non mandarmi a casa

(Oh) A volte sogno quel giorno (sogno)

(Oh) rabbrividisco e apro gli occhi (apro gli occhi)

Non voglio andare, tornare di nuovo

Andiamo, andiamo, andiamo

[Jung Kook, Jimin, V]

10 anni aspetta, aspetta

Noi dal basso

Ti ho beccato tesoro, tesoro

siamo un po’ veloci

Siamo sette amici, amici

dai un’occhiata che ci abbiamo preso

Dimmi cosa vuoi

Dimmi cosa vuoi, woah

Se viviamo velocemente, moriamo giovani

[Jung Kook, V, Jimin, SUGA]

Non dimenticare la tua anima

Fallo muovere, a destra ea sinistra

chiunque sia

Fallo muovere, a destra ea sinistra

Due piedi nudi sono la nostra benzina, yeah, yeah

Andiamo ora, sei pronto? Yeah Yeah

Ok andiamo!

[j-hope]

Corri a prova di proiettile, corri, sì, devi correre (corri, corri)

Corri a prova di proiettile, corri, sì, devi correre (corri, corri)

Corri a prova di proiettile, corri, sì, devi correre (corri, corri)

Corri a prova di proiettile, corri