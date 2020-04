BTS: ecco il video del loro live di Boy with luv in quarantena

James Corden non si arrende (come molti altri suoi colleghi) e manda in onda il suo Late Late Show nonostante tutto, seppur con le dovute precauzioni. Anche il comico britannico ha infatti dovuto riorganizzare la sua trasmissione per motivi evidentemente legati al Coronavirus. Ma ciò non significa che abbia voluro rinunciare agli ospiti, come i BTS!

I BTS sono infatti stati gli special guest della recente puntata dello show di James Corden, in collegamento dalla Corea del Sud. Chiaramente, considerata l’emergena, Jin, V, Jungkook, RM, Suga, J-Hope e Jimin non avrebbero mai potuto volare a Los Angeles e raggiungere il comico. Per questo motivo, la band ha deciso di registrare una performance molto speciale di Boy with Luv.

All’interno della loro sala prove, i BTS hanno registrato una delle loro imperdibili performance sulle note di uno dei loro pezzi più celebri e scatenati. Una bella boccata d’aria fresca in questi giorni così tanto bui!

Ecco il video dell’esibizione di BTS “in quarantena” al Late Late Show di James Corden!

BTS Performs 'Boy with Luv' In Quarantine - #HomeFest

Come vi abbiamo raccontato qui, poche ore fa i BTS hanno voluto mandare un messaggio di speranza a tutti i fan. La band ha registrato un video molto emozionante con il quale ha invitato tutti a stare a casa e a prendersi cura di sé stessi.