Demi Lovato live da casa al Jimmy Fallon Show, canta I Love Me

In un periodo in cui siamo tutti a casa per l’emergenza Coronavirus, le celebrità fanno del loro meglio per temerci su il morale. Come il caso di Demi Lovato che è stata ospite del Tonight Show con Jimmy Fallon che si è svolto interamente in casa.

La cantante che si trova anche lei in quarantena, apparentemente con il suo nuovo fidanzato (ve ne abbiamo parlato QUI) si è esibita con questa versione piano e voce che ci è sembrata molto simile all’originale. L’ex stellina Disney ha fatto dei passi da gigante da quando era piccola e la sua voce migliora di anno in anno. Demi si è esibita con il suo ultimo singolo I Love Me.

Demi Lovato: I Love Me (Tonight Show: At Home Edition)

Demi ha anche partecipato a un’intervista con il conduttore, parlando di come stia affrontando questo periodo di social distancing.

Importante in questo momento è prendersi cura della propria salute mentale. Molti vivono completamente soli, lontani dalla famiglia e a volte può essere veramente difficile non ascoltare le voci autodistruttive nella propria testa. Meditare può aiutare, giocare con gli animali, ridere, qualsiasi cosa che può distrarci e farci crescere emotivamente. Dobbiamo utilizzare questa come esperienza per crescere e riscoprire noi stessi.