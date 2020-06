Come rivelato in esclusiva assoluta da questo articolo di Variety, i BTS hanno fatto una donazione di ben 1 milione di dollari al movimento Black Lives Matter. La notizia è giunta tramite un responsabile di Big Hit Entertainment, che è entrato in contatto con la celebre rivista.

Del movimento, come saprete, si è tornati a parlare proprio di recente dopo il tragico assassino di George Floyd. L’uomo ha infatti trovato la morte a Minneapolis dopo un controllo da parte delle forze dell’ordine.

La morte dell’uomo, avvenuta a metà maggio, ha spinto la comunità afroamericana a ribellarsi contro il razzismo dilagante da parte delle forze dell’ordine. Il movimento Black Lives Matter, nato ufficialmente nel 2013, ha così vissuto negli ultimi giorni una sorta di nuova primavera.

I BTS, proprio qualche giorno fa, avevano condiviso sul loro profilo Twitter ufficiale un messaggio dedicato al movimento. Il post era giunto dopo più di qualche giorno di silenzio social da parte della band koreana, che inizialmente non si era voluta esprimere sul tema.

Ecco il messaggio che i BTS hanno inviato al movimento Black Lives Matter.

Anche noi dichiariamo contro la discriminazione razziale. Noi condanniamo la violenza. Voi, noi e tutt abbiamo il diritto di essere rispettati. Combatteremo insieme. #BlacklivesMatter

Come saprete, i BTS non sono certo gli unici artisti ad aver voluto esprimere la loro vicinanza al movimento anzi razzista. . I primi ad esprimersi a riguardo sono stati Demi Lovato, Ariana Grande. Poi sono arrivati Shawn Mendes, Harry Styles, Halsey, Yungblud.

La lista di personalità di spicco del mondo dello spettacolo che hanno voluto appoggiare la causa è ormai praticamente infinita. Le rivolte, scoppiate nel bel mezzo della pandemia, hanno portato migliaia di persone a manifestare non soltanto negli USA ma anche nel resto del mondo. Proprio in queste ultime ore, per esempio, a Torino si è tenuta un’importante manifestazione a supporto del movimento.