Benji e Fede: come guardare in diretta streaming il concerto all’Arena di Verona

Il momento del tanto atteso concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona prima dello scioglimento definitivo, è finalmente arrivato.

Per chi non riuscirà a partecipare fisicamente al concerto, i due artisti emiliani hanno pensato di regalare una bellissima sorpresa. Lo straordinario evento sarà anche in diretta streaming.

Benji e Fede in concerto all’Arena di Verona

Il concerto si sta tenendo come previsto all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona di questa stagione estiva. Considerate le attuali normative, tuttavia, l’evento è stato diviso in due date e il primo live ha avuto luogo ieri, in presenza di tantissimi fan sopraggiunti nella splendida location.

Invece, proprio questa sera lunedì 12 luglio sarà possibile seguire la diretta streaming dell’ultimo concerto del duo nella suggestiva arena.

Ma non è finita qui, perché c’è anche la possibilità di partecipare a un Meet & Greet virtuale con gli artisti che risponderanno direttamente dal backstage alle vostre domande.

Come guardare l’evento in diretta streaming

Il concerto evento di Benji e Fede sarà in diretta streaming su LIVENow, disponibile in versione web, su smartphone o sulle app tv.

Per acquistare il biglietto per il live, basta cliccare su questo link dove troverai tutte le informazioni a riguardo e la possibilità di acquistare la versione standard del biglietto oppure quella premium.

Benji e Fede ci proporranno, nel corso del loro show all’Arena di Verona, tutti i pezzi migliori della loro carriera, durata 10 anni. In attesa di salire sul prestigioso palco, i due artisti hanno intrapreso con successo una carriera solista.

Benjamin Mascolo ha pubblicato California, il suo primo EP. Poche settimane dopo, Fede ha rilasciato il suo primo singolo Pesche, subito diventato virale sui social come TikTok e Instagram, seguito dal brano Non è mai troppo tardi.

Federico Rossi duetta, inoltre, in una nuova versione di Movimento lento di Annalisa, uno dei tormentoni di quest’estate.