Benji e Fede: il 5 Maggio uscirà Naked il loro libro!

Benji e Fede hanno annunciato sui social l’uscita del loro libro Naked. Come saprete, a causa dell’emergenza Coronavirus, i fan hanno dovuto avere un po’ più di pazienza rispetto alla data originariamente fissata lo scorso marzo.

Clicca qui per acquistare!

5 Maggio. Finalmente abbiamo la data di uscita del nostro libro “Naked”! GRAZIE davvero con tutto il cuore per aver portato pazienza e aspettato, ma ora è ufficiale e niente (ok non portiamo sfortuna 😂) potrà fermarci! pic.twitter.com/ETIgGtbyTK