Bang Bang Baby: il nuovo trailer della serie Prime Video

Dopo aver dato un’occhiata al primissimo teaser, ecco finalmente il trailer ufficiale di Bang Bang Baby attesa serie tutta italiana che a breve debutterà su Prime Video. Tra malavita, adolescenza e atmosfere oniriche la serie offre uno sguardo inedito.

La serie in 10 episodi è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo il 28 aprile.

Nel cast vedremo Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

La trama della serie

Alice è un’adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…

A proposito della serie

Bang Bang Baby è creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito e scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.

Ovviamente questa serie non sarà l’unica incursione nel decennio dei neon in questo 2022. Su Netflix arriverà infatti la quarta stagione di Stranger Things, serie fenomeno che ha contribuito a riportare in auge l’immaginario di quegli anni.

Anche in questo caso non sappiamo ancora la data di uscita. La nuova stagione della creatura dei fratelli Duffer dovrebbe arrivare nel corso dell’estate, giusto in tempo per la fine di Bang Bang Baby.