Il mostro dei mari: il trailer del nuovo film Netflix

È uscito oggi il trailer di un nuovo film d’animazione targato Netflix: Il mostro dei mari, un’avventura fantastica in un mondo in cui i mari sono popolati da mostri marini.

Il film, che arriva dopo Over the Moon e Vivo, conferma la volontà del colosso dello streaming di investire sull’animazione raccontando storie originali. Anche in questo caso la mente creativa dietro al film è un ex animatore di casa Disney. Si tratta del Premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe) che torna dietro alla macchina da presa con una storia tutta nuova.

Il mostro dei mari arriverà su Netflix a partire dall’8 luglio.

Guarda il trailer del film

La trama del film

In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia.

Pur condividendo il titolo con l’omonimo film sci-fi del 1955, Il mostro dei mari (in originale The Sea Beast) sarà un film d’avventura che sarà più legato al fantasy che alla fantascienza. Visivamente simile a Oceania, per quanto dalle prime immagini il concept sia completamente diverso, il film ricorda anche moltissimo un altro film d’avventura ambientato proprio in un contesto marino ossia Sinbad – La leggenda dei sette mari film DreamWorks uscito nel 2003.

Siamo molto curiosi di scoprire qualcosa di più su questo film che, già dal primissimo teaser, sembra essere molto divertente e visivamente accattivante. Restate con noi per tutte le news a riguardo.