Ai Grammy Awards 2020 non poteva assolutamente mancare la performance di Ariana Grande che negli ultimi anni è stata regina indiscussa dello showbusiness musicale. Fa il suo grande ritorno allo Staples Center dopo che, lo scorso anno, aveva dato forfait all’ultimo minuto.

La sua assenza si era fatta sentire e anche parecchio, ma in quell’occasione la cantante non era voluta scendere a compromessi per la sua esibizione così, per divergenze con l’entourage dei Grammy, aveva deciso di non partecipare neanche alle cerimonia. Tutto risolto invece per quest’anno dato che la cantante di 7 Rings ha calcato il palco come da programma.

Ariana ha cantato un medley del suo ultimo album, intonando Imagine, Thank U Next e 7 Rings. Proprio prima del suo singolo di maggior successo la cantante si è cimentata nelle note di My Favorite Things il celebre brano cantato da Julie Andrews nel musical Tutti insieme appassionatamente.

Qui per guardare il video dell’esibizione completa di Ariana Grande ai Grammy Awards 2020

Sfortunatamente la nostra Ari non si è portata a casa il premio come miglior album dell’anno, vinto invece dall’artista e sua amica Billie Eilish che sul palco l’ha ringraziata e ha detto che sarebbe stata lei a dover portare a casa questo prestigioso premio.

Ariana Grande sul red carpet

L’ex stellina di Nickelodeon è salita sul red carpet in compagnia dei suoi genitori sfoggiando un abito principesco firmato Giambattista Valli.