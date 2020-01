Selena Gomez si congratula con Demi Lovato per la sua performance ai Grammy!

Nessun astio tra Selena Gomez e Demi Lovato, e l’ultimo commento della cantante di Rare ne è la prova. Dopo la serata dei Grammy Awards 2020 dove l’ex stellina Disney si è esibita con il suo nuovo singolo Anyone, commuovendosi sul palco dopo due anni di assenza dalle scene.

Un momento sicuramente importantissimo per la cantante che nel 2018 ha rischiato la vita a seguito di un’overdose ma che oggi tutti supportano la cantante e così anche la sua amica storica Selena. Nonostante tra i due non ci sia più una forte amicizia come un tempo, non per questo tra le due c’è per forza dell’astio.

Le parole di Selena Gomez su Demi Lovato

La cantante di Lose You To Love Me ha preso in mano le sue Instagram Stories e ha scritto un pensiero per la sua amica. Ecco cosa ha dichiarato:

Vorrei essere stata lì per descrivere quanto sia bello, ispirato e meritato questo momento. Demi, sono così felice per te. Grazie per il tuo coraggio e forza

L’amicizia tra Demi e Selena

Quando la notizia dell’overdose di Demi ha fatto il giro del mondo, una dei primi supporters è stata proprio l’amica d’infanzia Selena Gomez.

Selena avrebbe contattato la famiglia di Demi per condividere il suo supporto, amore e preghiere perché la sua salute le sta molto a cuore. L’ex stellina Disney è molto triste per la sofferenza che la cantante sta provando.

Le due si conoscono da quando erano piccolissime, a circa 6 anni hanno iniziato la loro carriera insieme prima nello show per bambini Barney e poi proseguendo insieme su Disney Channel. Hanno recitato insieme oltre che aver cantato la canzone One And The Same.