Romantica è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

Qui è dove trascendiamo gli stereotipi. E gli andiamo contro. Chi l’ha detto che una ragazza, una donna, debba essere per forza romantica? E poi, che significa esserlo? Cosa, non esserlo? Sono molto legata a questa canzone controcorrente e fuori dagli schemi. La trovo emozionante. Mi diverte. Perché è impegnata come una discussione e un invito a ragionare usando l’intelligenza, nel suo rivendicare che ognuno può, deve, essere quello che vuole e si sente, con curiosità e senza farsi problemi. Che tanto poi la perfezione arriva dove non te l’aspetti e lo trovi, quello che è strano insieme a te, a cui piace lo stesso film della vita, con cui sentirsi libero di essere libero. «Mi spiace per te ma non sono romantica, è un gioco perverso/ ma fa girare l’universo/ quello che ho dentro».

Testo

Ciao come ti chiami

Non so più il mio nome

Non ho destinazione

Siamo fuori rotta come il Titanic

Siamo in bicicletta

attento

senza mani

Io non ti comprendo

A volte neanche ti sento

Noi siamo il contrario

di essere uguali

Sempre

in movimento

Buongiorno e palla al centro

Tira tutto fuori

Sono qua

Ci sono 7 miliardi di persone

Proprio con te dovevo capitare

Che quando ho sete e voglio bere

Mi porti al mare

Tutto da rifare

Io non ci sto dentro

Voglio litigare

Perché voglio tutto adesso

E non so aspettare

Tutto suona diverso e uguale

E tu sembri diverso e uguale

Ma alla fine ci incastriamo lo stesso

Mi spiace per te ma non sono romantica

Chissenefrega

Non tollero romantici

Ne rawvegan

Il tuo lato b mi piega

L’ha dipinto Dio con

Crepax

Concreta

Zero tipe di plastica

Sto con Greta

Io non ti mando fiori

Perché tu non fai la diva

Sai con me non c’è rosa

Senza birra alla spina

Se metti sotto i piedi un tipo

E’perché si zerbina

Mi prendi

mi stendi

Facciamo il cinema

Buona la prima

Ci sono 7 miliardi di persone

Proprio con te dovevo capitare

Muoio di sete

Non si può bere l’acqua del mare

Tutto da rifare

Io non ci sto dentro

Voglio litigare

Perché voglio tutto adesso

E non so aspettare

Tutto suona diverso e uguale

E tu sembri

diverso e uguale

Ma alla fine ci incastriamo lo stesso

Mi spiace per te ma non sono romantica

Non ti ho mai fatto la corte

Tu non vuoi un principe

Mi fai sentire un re

Romantica

Proprio come me

Mi spiace per te ma non sono

E’ un gioco perverso

Ma fa girare l’universo

Quello che ho dentro

Insieme:

Faccio poche storie

Troppe paranoie

Io che non ho mai voluto avere scorciatoie

Scuse per andare via ne avrei un milione

Ma per rimanere basta una ragione

Io non ci sto dentro

Voglio litigare

Perché voglio

tutto adesso

E non so aspettare

Tutto suona diverso e uguale

E tu sembri diverso e uguale

Ma alla fine ci incastriamo lo stesso

Mi spiace per te ma non sono romantica

Non ti ho mai fatto la corte

Tu non vuoi un principe

Mi fai sentire un re

Romantica

Proprio come me

Mi spiace per te ma non sono romantica

Non ti devi dispiacere

Perché a me piace così

Romantica

E adesso vieni qui

Mi spiace per te ma non sono romantica